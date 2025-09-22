KIM DŽONG UN HOĆE DA RAZGOVARA, ALI POD OVIM USLOVOM: Šta je poručio predsedniku SAD

DVA lidera su se sastala tri puta tokom prvog Trampovog mandata na čelu SAD.

Severnokorejski lider Kim Džong Un poručio je da je otvoren za razgovore ukoliko Sjedinjene Američke Države odustanu od zahteva za denuklearizaciju njegove zemlje.

Kim je istakao da nema razloga za izbegavanje razgovora sa SAD ukoliko Vašington prestane da insistira da njegova zemlja digne ruke od nuklearnog oružja, ali je napomenuo da nikada neće odustati od nuklearnog arsenala radi okončanja sankcija, preneo je Rojters pozivajući se na severnokorejske državne medije, javio je Tanjug.

- Lično, i dalje imam lepa sećanja na američkog predsednika (Donalda) Trampa - rekao je Kim u govoru na sednici Vrhovne narodne skupštine.

Dva lidera su se sastala tri puta tokom prvog Trampovog mandata na čelu SAD, podseća Rojters.

Kimovi komentari su usledili u trenutku kada nova liberalna vlada u Seulu poziva Trampa da preuzme vođstvo u ponovnom pokretanju dijaloga sa Kimom, šest godina nakon što su svi mirovni pregovori sa Pjongjangom propali u vezi sa sankcijama i nuklearnim razoružanjem.

- Ako SAD prestanu da budu apsurdno opsednute našom denuklearizacijom i prihvate realnost, i ako žele istinsku mirnu koegzistenciju, onda nema razloga da ne sednemo sa isti sto - rekao je Kim.

Ovo je prvi put da je Kim pomenuo Trampa po imenu otkako je američki predsednik inaugurisan u januaru, ukazuje ekspert za Severnu Koreju u Centru Stimson sa sedištem u SAD, Rejčel Minjung Li, uz ocenu da je reč o "otvaranju".

- To je Kimov poziv Trampu da preispita američku politiku denuklearizacije, s obzirom na to da bi, ukoliko SAD odustanu od takve politike, on mogao da sedne oči u oči sa Trampom - zaključuje ona.

