Svet

TAKER NA OPROŠTAJU OD ČARLIJA KIRKA: Nije se plašio i u njegovom srcu nije bilo mržnje

Novosti online

21. 09. 2025. u 23:33

ČARLI Kirk je uvek bio istinski neustrašiv, rekao je novinar Taker Karlson tokom oproštajne ceremonije o ubijenom američkom rodoljubu.

ТАКЕР НА ОПРОШТАЈУ ОД ЧАРЛИЈА КИРКА: Није се плашио и у његовом срцу није било мржње

Foto: EPA/Erik S. Lesser

- Nije se plašio i u njegovom srcu nije bilo mržnje - kazao je Taker.

Komemoracija za patriotu je trenutno u toku na stadionu u Arizoni. Očekuje se da će govoriti i predsednik SAD Donald Tramp.

Foto: Tanjug/AP Photo/Ross D. Franklin

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

HAOS: VSU šalje neobučene plaćenike na front
Svet

0 0

HAOS: VSU šalje neobučene plaćenike na front

ORUŽANE snage Ukrajine (VSU) šalju Kolumbijce bez borbenog iskustva ili specijalne obuke na prvu liniju fronta, izjavio je za Sputnjik penzionisani kolumbijski vojnik i aktivista za ljudska prava Dante Inkapje, koji je ranije regrutovao Kolumbijce za vojnu službu na Bliskom istoku.

21. 09. 2025. u 23:11

ZAHAROVA ODGOVORILA MAKRONU: Neće biti haosa
Svet

0 1

ZAHAROVA ODGOVORILA MAKRONU: Neće biti haosa

PORTPAROLKA Ministarstva spoljnih poslova Rusije je reagovala na izjavu francuskog predsednika u kojoj on navodi da konfiskacija zamrznute suverene imovine Rusije nije moguća bez kršenja međunarodnog prava što bi moglo dovesti do "početka potpunog haosa".

21. 09. 2025. u 22:02

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!

HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!