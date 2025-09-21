TAKER NA OPROŠTAJU OD ČARLIJA KIRKA: Nije se plašio i u njegovom srcu nije bilo mržnje
ČARLI Kirk je uvek bio istinski neustrašiv, rekao je novinar Taker Karlson tokom oproštajne ceremonije o ubijenom američkom rodoljubu.
- Nije se plašio i u njegovom srcu nije bilo mržnje - kazao je Taker.
Komemoracija za patriotu je trenutno u toku na stadionu u Arizoni. Očekuje se da će govoriti i predsednik SAD Donald Tramp.
