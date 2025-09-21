POŽAR U STAMBENOJ ZGRADI U STRAZBURU: Jedna osoba stradala, deca iskakala kroz prozor
STAMBENU gradu u Strazburu u subotu je zahvatio požar, u kojem je poginuo 50-godišnji muškarac sa invaliditetom dok je osam osoba povređeno i hospitalizovano s relativnom teškim povredama, prenose danas francuski mediji.
Plamen se proširio od prizemlja do vrha zgrade, navodi BFM TV pozivajući se na izvore iz vatrogasne službe, čiji su pripadnici do kasnih sati gasili požar.
Drugi stanari su uspeli da se spasu hitno napustivši zgradu.
- Neka deca su iskakala kroz prozor, a jedna žena je ostala blokirana na krovu - rekla je novinarima Nadija Zurgi, pomoćnica gradonačelnice Strazbura za javni red i mir.
Ukupno je 59 vatrogasaca sa 30 vozila bilo angažovano na licu mesta, oko tri kilometra od katedrale u Strazburu.
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
Preporučujemo
VELIKI POŽAR U ISTOČNOJ ILIDžI: Vatra planula u stamenom objektu, ima mrtvih
20. 09. 2025. u 10:30
VATRA ZAHVATILA NEKOLIKO VOZILA: Zapalio se automobil na Novom Beogradu
15. 09. 2025. u 13:27
VATROGASNE EKIPE NA TERENU: Stravičan požar kod Skoplja, situacija je veoma ozbiljna
13. 09. 2025. u 15:56
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"POČIVAJ U MIRU": Cukić neutešan - oprostio se od istaknutog muzičara
DOMAĆA muzička scena ostala je bez Predraga Bate Jakovljevića, istaknutog bubnjara i člana nekoliko značajnih domaćih bendova.
20. 09. 2025. u 20:02
Komentari (0)