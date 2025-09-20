NEZAPAMĆEN MASAKR U NAPADU DRONA NA DŽAMIJU: Najmanje 78 osoba poginulo, u toku izvlačenja tela iz ruševina
NAJMANjE 78 osoba poginulo je u napadu drona na džamiju u sudanskom regionu Darfur, rekli su za Bi-Bi-Si (BBC) medicinski izvori.
Za napad u gradu El Fašir okrivljene su paravojne Snage za brzu podršku (RSF), ali ta grupa nije preuzela odgovornost.
Prema izjavi jednog stanovnika, dron je u petak udario u džamiju tokom jutarnje molitve.
U građanskom ratu sa vojskom Sudana, koji traje više od dve godine, RSF pokušavaju da preuzmu potpunu kontrolu nad El Faširom, poslednjim vojnim uporištem u Darfuru, u kojem živi više od 300.000 civila.
(Tanjug)
