NEZAPAMĆEN MASAKR U NAPADU DRONA NA DŽAMIJU: Najmanje 78 osoba poginulo, u toku izvlačenja tela iz ruševina

NAJMANjE 78 osoba poginulo je u napadu drona na džamiju u sudanskom regionu Darfur, rekli su za Bi-Bi-Si (BBC) medicinski izvori.

Foto: Profimedia

Za napad u gradu El Fašir okrivljene su paravojne Snage za brzu podršku (RSF), ali ta grupa nije preuzela odgovornost.

Prema izjavi jednog stanovnika, dron je u petak udario u džamiju tokom jutarnje molitve.



Medicinski izvor je rekao da je, prema poslednjim podacima, 78 ljudi poginulo, a da je oko 20 je povređeno, ali da je proces izvlačenja tela iz ruševina zgrade još u toku.

U građanskom ratu sa vojskom Sudana, koji traje više od dve godine, RSF pokušavaju da preuzmu potpunu kontrolu nad El Faširom, poslednjim vojnim uporištem u Darfuru, u kojem živi više od 300.000 civila.



(Tanjug)