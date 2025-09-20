Svet

NEZAPAMĆEN MASAKR U NAPADU DRONA NA DŽAMIJU: Najmanje 78 osoba poginulo, u toku izvlačenja tela iz ruševina

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

20. 09. 2025. u 07:11

NAJMANjE 78 osoba poginulo je u napadu drona na džamiju u sudanskom regionu Darfur, rekli su za Bi-Bi-Si (BBC) medicinski izvori.

НЕЗАПАМЋЕН МАСАКР У НАПАДУ ДРОНА НА ЏАМИЈУ: Најмање 78 особа погинуло, у току извлачења тела из рушевина

Foto: Profimedia

Za napad u gradu El Fašir okrivljene su paravojne Snage za brzu podršku (RSF), ali ta grupa nije preuzela odgovornost.

Prema izjavi jednog stanovnika, dron je u petak udario u džamiju tokom jutarnje molitve.

Medicinski izvor je rekao da je, prema poslednjim podacima, 78 ljudi poginulo, a da je oko 20 je povređeno, ali da je proces izvlačenja tela iz ruševina zgrade još u toku.

U građanskom ratu sa vojskom Sudana, koji traje više od dve godine, RSF pokušavaju da preuzmu potpunu kontrolu nad El Faširom, poslednjim vojnim uporištem u Darfuru, u kojem živi više od 300.000 civila.
 

(Tanjug)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

DIRLJIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)
Poznati

0 0

DIRLjIVO: Objavljena Halidova prepiska sa direktorom klinike (FOTO)

PEVAČ Halid Bešlić oporavlja se nakon što je završio u bolnici zbog zdravstvenih problema. Vest o njegovoj bolesti zabrinula je mnoge obožavaoce i estradne ličnosti, među kojima je Halid cenjen i omiljen, a sada se oglasio i zastupnik u NSRS i direktor Univerzitetskog-kliničkog centra RS Vlado Đajić.

19. 09. 2025. u 15:33

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)

OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)