NOVI SUSRET AMERIČKIH I RUSKIH ZVANIČNIKA: Lavor i Rubio na marginama Generalne skupštine UN u NJujorku

MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov i državni sekretar SAD Marko Rubio sastaće se na marginama 80. zasedanja Generalne skupštine UN u Njujorku, saopštio je stalni predstavnik Rusije pri UN Vasilij Nebenzja.

Foto: Profimedia

- Detalje planiranog susreta Lavrova i Rubija u okviru zasedanja UN za sada ne mogu otkriti, jer ih još nema. Jasno je da će biti razmatran čitav spektar pitanja – i bilateralnih i multilateralnih. Formalna agenda još nije utvrđena, ali je takav susret u planu - naveo je Nebenzja.

Podsetimo, poslednji susret na najvišem nivou između Rusije i SAD održan je 15. avgusta kada su se predsednici Vladimir Putin i Donald Tramp sastali u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu na Aljasci.

Oba lidera su pozitivno ocenila sastanak. Nakon samita, ruski predsednik je izjavio da je moguće postići kraj sukoba u Ukrajini i naglasio da je Rusija zainteresovana za dugoročno rešenje.

(Sputnjik)