NOVI SUSRET AMERIČKIH I RUSKIH ZVANIČNIKA: Lavor i Rubio na marginama Generalne skupštine UN u NJujorku
MINISTAR spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov i državni sekretar SAD Marko Rubio sastaće se na marginama 80. zasedanja Generalne skupštine UN u Njujorku, saopštio je stalni predstavnik Rusije pri UN Vasilij Nebenzja.
- Detalje planiranog susreta Lavrova i Rubija u okviru zasedanja UN za sada ne mogu otkriti, jer ih još nema. Jasno je da će biti razmatran čitav spektar pitanja – i bilateralnih i multilateralnih. Formalna agenda još nije utvrđena, ali je takav susret u planu - naveo je Nebenzja.
Podsetimo, poslednji susret na najvišem nivou između Rusije i SAD održan je 15. avgusta kada su se predsednici Vladimir Putin i Donald Tramp sastali u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu na Aljasci.
Oba lidera su pozitivno ocenila sastanak. Nakon samita, ruski predsednik je izjavio da je moguće postići kraj sukoba u Ukrajini i naglasio da je Rusija zainteresovana za dugoročno rešenje.
(Sputnjik)
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"NE MOGU DA TE GLEDAM": Oliver Dragojević sa OVOM pevačicom nije hteo da nastupa - zato što je Srpkinja
NEKADAŠNjA pevačica Koktel benda Jelena Ristić, svojevremeno je otkrila detalje s koncerta na kojem su nastupali Kemal Monteno i Oliver Dragojević.
19. 09. 2025. u 09:13 >> 09:22
Komentari (0)