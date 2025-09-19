Svet

PORTPAROLKA BELE KUĆE POD ZAŠTITOM TAJNE SLUŽBE: Pucnjava na Kirka otvorila pitanje bezbednosti zvaničnika

19. 09. 2025. u 13:20

PORTPAROLKA Bele kuće Kerolajn Livit nedavno je dobila zaštitu američke Tajne službe, rekli su izvori upoznati sa situacijom.

Foto: Tanjug

Taj potez usledio je nakon pucnjave na američkog patriotu Čarlija Kirka, što je pokrenulo razgovor o bezbednosti javnih ličnosti i zvaničnika u javnom prostoru.

Livit je odbila da komentariše tu odluku, dok Tajna služba još uvek nije odgovorila na upit Si-Bi-E njuza za izjašnjenje.

Trenutno se u Kongresu razmatra obezbeđivanje dodatnih 58 miliona dolara za povećanje bezbednosti zvaničnika u izvršnoj i sudskoj vlasti. Iako je neuobičajeno da portparolima Bele kuće bude dodeljena zaštitna pratnja, ovo nije prvi put da je nešto slično zabeleženo.

Sadašnjoj guvernerki Arkanzasa, Sari Hakabi Sanders, privremeno je bila određena zaštita Tajne službe 2018. godine dok je obavljala funkciju portparolke američkog predsednika Donalda Trampa.

Taj potez je usledio nakon što je Sanders odbijena usluga u restoranu u Leksingtonu, u Virdžiniji.

(Tanjug)

