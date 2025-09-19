HAKERSKI NAPAD DOVEO DO KOLAPSA: Putnici ne znaju šta da rade, panika se širi - haos na erodromu u Rusiji
AERODROM Pulkovo u Sankt Peterburgu prijavio je hakerski napad na svoj zvanični vebsajt, koji je zbog toga privremeno obustavljen.
Saopštenje je objavljeno putem Telegram kanala aerodroma, u kojem su se izvinili putnicima zbog nastale neprijatnosti, preneo je Interfaks.
- Radimo na vraćanju pune funkcionalnosti sajta - navedeno je u obaveštenju, dok se na vebsajtu trenutno prikazuje poruka o privremenim radovima na održavanju.
Aerodrom je savetovao putnike da se u vezi sa informacijama o letovima obrate svojim avio-kompanijama.
Pulkovo, koji je prošle godine opslužio 20,9 miliona putnika, postao je drugi najveći aerodrom u Rusiji po broju putničkog saobraćaja.
Terminal je prošle godine zabeležio značajan rast domaćih i međunarodnih putnika u poređenju sa 2023. godinom.
"Rosija erlajns" je glavni prevoznik na ovom aerodromu.
(Tanjug)
