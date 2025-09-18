ONAKO KAKO JE ČARLI ŽELEO: Erika Kirk na čelu "Turning Point USA"

ERIKA Kirk imenovana je novom izvršnom direktorkom organizacije Turning Point USA, čime preuzima vođstvo uticajne konzervativne grupe koju je njen suprug, Čarli Kirk, suosnovao i vodio sve do svog ubistva prošle nedelje, piše CNN.

FOTO: Profimedia

Odluku o imenovanju objavio je Upravni odbor na društvenoj mreži X, navodeći da je sam Čarli Kirk ranije izrazio želju da ga upravo ona nasledi "u slučaju njegove smrti".

- Nećemo se predati niti kleknuti pred zlom - poručili su članovi odbora u saopštenju. „Nastavićemo dalje.“

The Turning Point Board has unanimously elected Erika Kirk as the new CEO and Chair of the Board.



In prior discussions, Charlie expressed to multiple executives that this is what he wanted in the event of his death. pic.twitter.com/PazORgiHWP — Turning Point USA (@TPUSA) September 18, 2025

Nastavak Kirkove misije

Čarli Kirk je 2012. godine bio jedan od osnivača Turning Point USA i organizaciju je pretvorio u jednu od najuticajnijih konzervativnih snaga u zemlji, kojoj se pripisuju zasluge za mobilizaciju mladih birača oko MAGA pokreta Donalda Trampa.

U svom prvom obraćanju javnosti nakon smrti supruga, Erika Kirk poručila je da je potpuno posvećena nastavku njegovog rada i nasleđa.

- Svima koji večeras slušaju širom Amerike – pokret koji je moj suprug izgradio neće umreti - izjavila je Kirk 12. septembra.

- Misija mog supruga neće stati, ni na trenutak - dodala je, obećavši da će se turneja American Comeback Tour po američkim univerzitetima, planirana za ovu jesen, održati kako je i najavljeno.

Ko je Erika Kirk?

Erika Kirk (36), rođena Frantzve, odrasla je u Skotsdejlu, Arizona, gde ju je nakon razvoda roditelja odgajala majka. Diplomirala je političke nauke na Univerzitetu Arizona State, a tokom studija se kratko bavila i univerzitetskom košarkom. Godine 2012. osvojila je titulu Mis Arizone.

Za Čarlija Kirka verila se 2020. godine, a venčali su se godinu dana kasnije. U braku su dobili dvoje dece.

(Informer)