ŽELE RAT, A NE DIJALOG: Lavrov otkriva novi potez Evrope

EVROPA a pokušava da uvuče Sjedinjene Američke Države u "igre" obuzdavanja Rusije, između ostalog i pružanjem vazdušne podrške za planirano raspoređivanje trupa evropskih lidera u Ukrajini, izjavio je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

Foto: Tanjug/AP

- Evropa pokušava da ponovo uvuče SAD u neke od svojih igara kako bi obuzdala Rusiju, uključujući obezbeđivanje vazdušne podrške trupama koje NATO i Evropska unija žele da rasporede na ukrajinskoj teritoriji, koja je i dalje pod kontrolom režima Volodimira Zelenskog - rekao je Lavrov, prenosi RIA Novosti.

Prema njegovim rečima, rasprava EU o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu bez učešća Rusije znači da Evropljani žele da formulišu garancije u znak podrške nastavku rata protiv Rusije.

- Evropa sada optužuje ruskog predsednika Vladimira Putina da odbija dijalog, dok se istovremeno fokusira na razvoj bezbednosnih garancija za Ukrajinu, o čemu se razgovara bez Ruske Federacije. Ali ako razgovarate o nečemu što se tiče bezbednosti jedne zaraćene države bez druge zaraćene države, onda želite da formulišete te bezbednosne garancije kao podršku nastavku rata protiv vašeg suseda - rekao je šef ruske diplomatije.

On je ocenio da ideja o sastanku ruskog predsednika Vladimira Putina sa Zelenskim i bezuslovnom prekidu vatre "ima za cilj da omogući ukrajinskom lideru da izvede još jednu cirkusku predstavu", "Zelenski tera sve da pokrenu temu pregovora: prekid vatre, a zatim odmah sastanak, bez preduslova".

Jedina nada je da se napravi još jedan cirkuski čin, da se pokaže kako Zelenski, muževan, u kamuflažnoj uniformi i sa bradom, počinje da drži predavanja predsedniku Putinu o životu", naveo je Lavrov.

Zelenskom je važno, dodao je ruski ministar, da "blista na ceni", a Rusija, kako je naveo, ne može da pristane na to. Napomenuo je i da je Putin izjavio da je "spreman za sastanak", ali da on mora biti dobro pripremljen.

- Moramo da vidimo reakciju na predloge koje smo izneli i na pristupe o kojima se razgovaralo u Ankoridžu na Aljasci - naglasio je Lavrov.

Kako je ocenio, sukob u Ukrajini potvrđuje da "evroatlantski koncepti nisu ispunili očekivanja".

- Evroatlantska logika se iscrpela. Orkestrirani rat Zapada protiv nas u Ukrajini , rat Ukrajine protiv nas, samo podvlači da evroatlantski koncepti nisu ispunili obećanja data kada su stvoreni - zaključio je Lavrov.

(Tanjug)