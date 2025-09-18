ŽELE RAT, A NE DIJALOG: Lavrov otkriva novi potez Evrope
EVROPA a pokušava da uvuče Sjedinjene Američke Države u "igre" obuzdavanja Rusije, između ostalog i pružanjem vazdušne podrške za planirano raspoređivanje trupa evropskih lidera u Ukrajini, izjavio je danas ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
- Evropa pokušava da ponovo uvuče SAD u neke od svojih igara kako bi obuzdala Rusiju, uključujući obezbeđivanje vazdušne podrške trupama koje NATO i Evropska unija žele da rasporede na ukrajinskoj teritoriji, koja je i dalje pod kontrolom režima Volodimira Zelenskog - rekao je Lavrov, prenosi RIA Novosti.
Prema njegovim rečima, rasprava EU o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu bez učešća Rusije znači da Evropljani žele da formulišu garancije u znak podrške nastavku rata protiv Rusije.
- Evropa sada optužuje ruskog predsednika Vladimira Putina da odbija dijalog, dok se istovremeno fokusira na razvoj bezbednosnih garancija za Ukrajinu, o čemu se razgovara bez Ruske Federacije. Ali ako razgovarate o nečemu što se tiče bezbednosti jedne zaraćene države bez druge zaraćene države, onda želite da formulišete te bezbednosne garancije kao podršku nastavku rata protiv vašeg suseda - rekao je šef ruske diplomatije.
On je ocenio da ideja o sastanku ruskog predsednika Vladimira Putina sa Zelenskim i bezuslovnom prekidu vatre "ima za cilj da omogući ukrajinskom lideru da izvede još jednu cirkusku predstavu", "Zelenski tera sve da pokrenu temu pregovora: prekid vatre, a zatim odmah sastanak, bez preduslova".
Jedina nada je da se napravi još jedan cirkuski čin, da se pokaže kako Zelenski, muževan, u kamuflažnoj uniformi i sa bradom, počinje da drži predavanja predsedniku Putinu o životu", naveo je Lavrov.
Zelenskom je važno, dodao je ruski ministar, da "blista na ceni", a Rusija, kako je naveo, ne može da pristane na to. Napomenuo je i da je Putin izjavio da je "spreman za sastanak", ali da on mora biti dobro pripremljen.
- Moramo da vidimo reakciju na predloge koje smo izneli i na pristupe o kojima se razgovaralo u Ankoridžu na Aljasci - naglasio je Lavrov.
Kako je ocenio, sukob u Ukrajini potvrđuje da "evroatlantski koncepti nisu ispunili očekivanja".
- Evroatlantska logika se iscrpela. Orkestrirani rat Zapada protiv nas u Ukrajini , rat Ukrajine protiv nas, samo podvlači da evroatlantski koncepti nisu ispunili obećanja data kada su stvoreni - zaključio je Lavrov.
(Tanjug)
