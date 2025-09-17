MERC NA UDARU: Prekršio je svako predizborno obećanje
LIDER Alternative za Nemačku (AfD) Alis Vajdel optužila je nemačkog kancelara Fridriha Merca za nedostatak reformske snage i kršenje predizbornih obećanja.
Tokom debate o budžetu u Bundestagu, Vajdel je nazvala savezni budžet "sklepanim, neodgovornim budžetom bez mere ili cilja koji ne rešava nijedan jedini problem", prenosi Dojče vele.
- Mercova obećana jesen reformi biće jesen praznih reči i dovešće do zime još veće potrošnje - istakla je Vajdel.
Merc je, dodala je ona, "prekršio svako predizborno obećanje", uključujući kočnicu za dug, niži porez na struju, povratak nuklearnoj energiji, reformu građanskih socijalnih davanja i ukidanje zabrane motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Vajdel je kritikovala migracionu politiku vlade.
- Politički poželjan gubitak kontrole se jednostavno nastavlja, zajedno sa politikom zataškavanja i poricanja - istakla je Vajdel i pozvala na "pravi preokret u migracionom pravcu" sa granicama "potpuno i besprekorno zatvorenim".
