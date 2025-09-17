UDARNA VEST IZ RUSIJE: Putin potpisao najveći projekat u Evropi, ovo sve menja
RUSKI premijer Mihail Mišustin najavio je planove za masivnu mrežu brzih železnica (HSR). Ona bi trebalo da bude najveća u Evropi, dugačka preko 4.500 km, i koristiće vozove domaće proizvodnje sposobne da dostignu brzinu od 400 km/h.
Na sastanku vlade u utorak, premijer je rekao da će nova linija skratiti vreme putovanja između Moskve i Sankt Peterburga sa četiri sata na nešto više od dva. Mreža će takođe povezati Moskvu sa Minskom, Adlerom na Crnom moru, Jekaterinburgom na Uralu, Rjazanjem i drugim gradovima.
„Putovanje između gradova treba da bude ne samo bezbedno i udobno, već i da ne oduzima previše vremena“, izjavio je Mišustin. „U savremenom svetu, vreme postaje sve vrednije. Zbog toga savladavamo tehnologije za brže putovanje i [radimo] na razvojnoj šemi za infrastrukturu brzih železnica.“
On je napomenuo da je projekat odobrio predsednik Vladimir Putin i da će biti završen u narednih šest meseci.
Mišustin je rekao da je izgradnja prve linije brzih vozova između Moskve i Sankt Peterburga već u toku. Ruta od 679 km biće prva na kojoj će saobraćati nova generacija brzih vozova. Iako nije dao detalje o specifikacijama voza, medijski izveštaji sugerišu da bi ime moglo biti izabrano javnim glasanjem, a među opcijama je i „Luč“ (ruski za „zrak svetlosti“). Trenutna linija između dva grada, najbrža u Rusiji, koristi vozove Siemens Velaro Sapsan sa maksimalnom brzinom od 250 km/h.
Kada bude završena, ruska mreža brzih železnica (HSR) će prestići španski sistem od 3.970 km, najveći u Evropi i drugi u svetu posle Kine. Novi ruski vozovi će takođe nadmašiti najbrži evropski sistem, francuski TGV, koji dostiže brzinu do 320 km/h, prelazeći rutu London-Pariz za tri sata.
Kina ostaje globalni lider u brzom saobraćaju, sa više od 64.000 km pruga u funkciji. Takođe ima najbrže vozove na svetu, uključujući Šangajski maglev sa 460 km/h i CR400 Fusing Hao sa 350 km/h.
(RT)
Preporučujemo
"PUTIN ŠPIJUNIRA I UBIJA" Merc optužuje ruskog predsednika: Već dugo testira granice
17. 09. 2025. u 15:20
"NIJE PRVI PUT": Kremlj o Putinu u vojnoj uniformi
17. 09. 2025. u 13:18
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
U JEKU DAČINOG RAZVODA: Oglasila se Nataša Bekvalac
ĆERKA pevačice Nataše Bekvalac i bivšeg vaterpoliste Danila Ikodinovića, Hana Ikodinović, nedavno je napustila Srbiju i sa majkom otišla u Madrid, gde će se školovati.
16. 09. 2025. u 19:27
Komentari (0)