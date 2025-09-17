UDARNA VEST IZ RUSIJE: Putin potpisao najveći projekat u Evropi, ovo sve menja

RUSKI premijer Mihail Mišustin najavio je planove za masivnu mrežu brzih železnica (HSR). Ona bi trebalo da bude najveća u Evropi, dugačka preko 4.500 km, i koristiće vozove domaće proizvodnje sposobne da dostignu brzinu od 400 km/h.

Vladimir Putin, Foto AP

Na sastanku vlade u utorak, premijer je rekao da će nova linija skratiti vreme putovanja između Moskve i Sankt Peterburga sa četiri sata na nešto više od dva. Mreža će takođe povezati Moskvu sa Minskom, Adlerom na Crnom moru, Jekaterinburgom na Uralu, Rjazanjem i drugim gradovima.

„Putovanje između gradova treba da bude ne samo bezbedno i udobno, već i da ne oduzima previše vremena“, izjavio je Mišustin. „U savremenom svetu, vreme postaje sve vrednije. Zbog toga savladavamo tehnologije za brže putovanje i [radimo] na razvojnoj šemi za infrastrukturu brzih železnica.“

On je napomenuo da je projekat odobrio predsednik Vladimir Putin i da će biti završen u narednih šest meseci.

Mišustin je rekao da je izgradnja prve linije brzih vozova između Moskve i Sankt Peterburga već u toku. Ruta od 679 km biće prva na kojoj će saobraćati nova generacija brzih vozova. Iako nije dao detalje o specifikacijama voza, medijski izveštaji sugerišu da bi ime moglo biti izabrano javnim glasanjem, a među opcijama je i „Luč“ (ruski za „zrak svetlosti“). Trenutna linija između dva grada, najbrža u Rusiji, koristi vozove Siemens Velaro Sapsan sa maksimalnom brzinom od 250 km/h.

Kada bude završena, ruska mreža brzih železnica (HSR) će prestići španski sistem od 3.970 km, najveći u Evropi i drugi u svetu posle Kine. Novi ruski vozovi će takođe nadmašiti najbrži evropski sistem, francuski TGV, koji dostiže brzinu do 320 km/h, prelazeći rutu London-Pariz za tri sata.

Kina ostaje globalni lider u brzom saobraćaju, sa više od 64.000 km pruga u funkciji. Takođe ima najbrže vozove na svetu, uključujući Šangajski maglev sa 460 km/h i CR400 Fusing Hao sa 350 km/h.

(RT)