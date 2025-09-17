"RUSIJA NASTAVLJA TEROR" Zelenski optužuje Moskvu - Odbija prekid vatre i nastavak mirovnih pregovora
PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je sinoć da Rusija odbacuje mogućnost okončanja rata, mirovnih pregovora i prekida vatre, dodajući da se na dnevnom nivou nastavlja "ruski teror".
"Ukrajina je pozitivno odgovorila na sve predloge Sjedinjenih Američkih Država i predsednika Donalda Trampa u vezi sa okončanjem napada i ubistava. Takođe, predložili smo više formata za završetak rata", naveo je Zelenski u objavi na društvenoj mreži Iks.
Zelenski je dodao da očekuje da svet "izvuče zaključke" nakon upada ''ruskih dronova u Poljsku'' i naveo da je predsednik Rusije Vladimir Putin "jedini kome je u interesu nastavak ubistava".
"Ključno je da Evropa zaista shvati da se, kada je u pitanju Rusija, ne radi o jednom susedu, već o svima. U suprotnom, Rusija će izvući sopstvene zaključke i samo proširiti rat i to ne nužno samo protiv Ukrajine", dodao je.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
SPEKTAKULARNO: "Novosti" na probi najveće vojne parade u istoriji!
Preporučujemo
ŽESTOK UDARAC VAŠINGTONU: Moskva poslala jasnu poruku
16. 09. 2025. u 19:37
MEDVEDEV OTKRIO: Budžet Rusije za 2026. godinu je "vojni budžet"
16. 09. 2025. u 19:36
ZELENSKI SATERAN U ĆOŠAK Tramp zapretio: Nema kud, moraće da sklopi dogovor o Ukrajini
16. 09. 2025. u 16:15
UKRAJINCI IZVRŠILI UDAR NA VLADIVOSTOK: U toku je "operacija osvete" Kijeva (VIDEO)
16. 09. 2025. u 15:46
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
U JEKU DAČINOG RAZVODA: Oglasila se Nataša Bekvalac
ĆERKA pevačice Nataše Bekvalac i bivšeg vaterpoliste Danila Ikodinovića, Hana Ikodinović, nedavno je napustila Srbiju i sa majkom otišla u Madrid, gde će se školovati.
16. 09. 2025. u 19:27
Komentari (0)