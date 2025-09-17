Svet

"RUSIJA NASTAVLJA TEROR" Zelenski optužuje Moskvu - Odbija prekid vatre i nastavak mirovnih pregovora

17. 09. 2025. u 07:57

PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski izjavio je sinoć da Rusija odbacuje mogućnost okončanja rata, mirovnih pregovora i prekida vatre, dodajući da se na dnevnom nivou nastavlja "ruski teror".

Foto: Tanjug/AP Photo/Ebrahim Noroozi

"Ukrajina je pozitivno odgovorila na sve predloge Sjedinjenih Američkih Država i predsednika Donalda Trampa u vezi sa okončanjem napada i ubistava. Takođe, predložili smo više formata za završetak rata", naveo je Zelenski u objavi na društvenoj mreži Iks.

Zelenski je dodao da očekuje da svet "izvuče zaključke" nakon upada ''ruskih dronova u Poljsku'' i naveo da je predsednik Rusije Vladimir Putin "jedini kome je u interesu nastavak ubistava".

"Ključno je da Evropa zaista shvati da se, kada je u pitanju Rusija, ne radi o jednom susedu, već o svima. U suprotnom, Rusija će izvući sopstvene zaključke i samo proširiti rat i to ne nužno samo protiv Ukrajine", dodao je.

(Tanjug)

