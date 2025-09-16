MERC PLAČE KAO MALO DETE: Kancelar Nemačke dirnut do suza tokom govora o Holokaustu (VIDEO)
NEMAČKI kancelar Fridrih Merc bio je dirnut do suza u ponedeljak dok je govorio o odgovornosti Nemačke za Holokaust, obećavajući borbu protiv antisemitizma, u govoru povodom ponovnog otvaranja obnovljene istorijske sinagoge u Minhenu.
Merc je rekao da je zgrožen što se antisemitizam ponovo rasplamsao u Nemačkoj.
„Želeo bih da vam kažem koliko me je zbog toga sramota: kao kancelar Savezne Republike Nemačke, ali i kao Nemac, kao dete posleratne generacije, kao dete koje je odraslo sa ‘nikad više‘ kao misijom, kao dužnošću, kao obećanjem“, rekao je Merc.
Naglasio je da od 7. oktobra 2023. godine „svedočimo novom talasu antisemitizma, u starim i novim oblicima“, ukazujući na uticaj migracionih talasa na ovaj fenomen.
„U politici i društvu predugo smo zatvarali oči pred činjenicom da je znatan broj ljudi koji su došli u Nemačku poslednjih decenija socijalizovan u zemljama porekla gde je antisemitizam praktično državna doktrina, gde se deca uče mržnji prema Izraelu“, rekao je nemački kancelar.
Merc je naglasio da se nada „da će se jevrejski život u Nemačkoj jednog dana ponovo odvijati bez policijske zaštite“.
„Zato, u ime cele savezne vlade Savezne Republike Nemačke, objavljujem rat svim oblicima starog i novog antisemitizma u Nemačkoj.“
U Nemačkoj je 2024. zabeležen rekordan broj od 6236 antisemitskih incidenata, gotovo tri puta više nego 2022. Gotovo polovina (48 posto) pripisana je krajnjoj desnici.
(Jutarnji list)
Preporučujemo
NOVA ISPALA ZA N1, BLOKADERE I OPOZICIJU: Najuticajnija nemačka stranka ih odjavila!
12. 09. 2025. u 07:17
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)