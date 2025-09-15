PROŠLE nedelje, Trampov predstavnik Džon Koul posetio je Minsk i rekao da Tramp želi uskoro da ponovo otvori američku ambasadu u toj zemlji normalizuje odnose i oživi trgovinu

Američki vojni oficiri posmatrali su zajedničke vojne vežbe između Rusije i Belorusije, dok američki predsednik Donald Tramp produbljuje veze sa najbližim saveznikom Moskve, primećuje Rojters.

Prisustvo američkih oficira najnoviji je znak da Vašington želi da otopli veze sa Belorusijom.

Najmanje dva američka vojna oficira - potpukovnik vazduhoplovstva Brajan Šup i još jedan neimenovani oficir - bili su u Belorusiji kako bi posmatrali vojne vežbe, kojima je prisustvovao i zamenik ruskog ministra odbrane Junus-Bek Jevkurov.

Britanska novinska agencija opisuje da se vežbe održavaju na poligonima u obe zemlje i podrazumevaju angažovanje avijacije, pešadije...

Prošle nedelje, Trampov predstavnik Džon Koul posetio je Minsk i rekao da Tramp želi uskoro da ponovo otvori američku ambasadu u Belorusiji, normalizuje odnose i oživi trgovinu. Zapadni spoljnopolitički analitičari spekulišu da Tramp možda pokušava da odvoji Belorusiju od Rusije, "strategija koja se smatra malo verovatnom ili da iskoristi njene bliske veze sa Moskvom kako bi promovisao sporazum o okončanju sukoba u Ukrajini". Tramp je prošle nedelje je ukinuo sankcije beloruskoj nacionalnoj avio-kompaniji Belavija, dozvolivši joj da servisira i kupuje komponente za svoju flotu, koja uključuje i Boingove avione.

Beloruski ministar odbrane Viktor Hrenikov lično je pozdravio dvojicu američkih oficira, sa kojima se rukovao, pozdravio ih na ruskom i zahvalio im se što su došli, prenosi do detalja Rojters.

- Pokazaćemo sve što vas zanima. Šta god želite - rekao je Hrenikov Amerikancima.

Njihovo prisustvo je belorusko Ministarstvo odbrane predstavilo kao iznenađenje.

- Ko bi pomislio kako će početi jutro još jednog dana vežbe - navodi se u saopštenju, uz napomenu da vežbu posmatraju Amerikanci, ali i predstavnici 23 zemlje, uključujući članice NATO-a Tursku i Mađarsku, kao i Kinu, Etiopiju i Indoneziju.

I poslednji put kada se održavala vojna vežba "Zapad" 2021. godine, prisustvovali su američki oficiri stacionirani u Ukrajini, izveštava Rojters. Da li tuguju što američki oficiri više nisu stacionirani u Ukrajini ili ih brine Trampov ležerni odnos prema odbrani "evropskih vrednosti", tek britanska novinska agencija predstavila je "čudo" pojavljivanja američkih oficira na vojnim vežbama kao da su u pitanju beli medvedi. Među mrkim medvedima.

