OBOREN DRON IZNAD ZGRADE VLADE U POLJSKOJ: Hitno se oglasio Tusk

15. 09. 2025. u 21:14

BEZBEDNOSNE službe neutralisale su dron koji je leteo iznad vladinih zgrada u centru Varšave, a dvojica državljana Belorusije su uhapšena, objavio je večeras poljski premijer Donald Tusk.

Foto: Tanjug/AP

- Malopre je Vladina bezbednosna služba neutralisala dron koji je leteo iznad vladine zgrade u Ulici Parkowa i iznad Belveder palate - objavio je Tusk na platformi X.

Belveder je jedna od zvaničnih rezidencija poljskog predsednika.

Incident se dogodio dok je Poljska bila u stanju povišene pripravnosti, nakon što je prošle nedelje u vazdušni prostor zemlje ušla grupa dronova.

Tada su zapadni borbeni avioni prvi put tokom rata oborili dronove.

