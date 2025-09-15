OBOREN DRON IZNAD ZGRADE VLADE U POLJSKOJ: Hitno se oglasio Tusk
BEZBEDNOSNE službe neutralisale su dron koji je leteo iznad vladinih zgrada u centru Varšave, a dvojica državljana Belorusije su uhapšena, objavio je večeras poljski premijer Donald Tusk.
- Malopre je Vladina bezbednosna služba neutralisala dron koji je leteo iznad vladine zgrade u Ulici Parkowa i iznad Belveder palate - objavio je Tusk na platformi X.
Belveder je jedna od zvaničnih rezidencija poljskog predsednika.
Incident se dogodio dok je Poljska bila u stanju povišene pripravnosti, nakon što je prošle nedelje u vazdušni prostor zemlje ušla grupa dronova.
Tada su zapadni borbeni avioni prvi put tokom rata oborili dronove.
