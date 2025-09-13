RUSI NA NOGAMA: Kadirov saopštio sjajne vesti sa fronta
LIDER Čečenije Ramzan Kadirov izvestio je o uspešnoj ofanzivi na položaje ukrajinskih Oružanih snaga u oblasti naselja Mala Tokmačka u Zaporoškoj oblasti.
Prema njegovim rečima, operacija je izvedena prema „napravljenom planu napada“.
- Protivnik nije mogao da izdrži, i njegov otpor je brzo nestao, zajedno sa ljudstvom. Linije su zauzete, neprijateljska odbrana se raspala, ljudstvo „AHMAT-Kavkaza“ je održalo uobičajeni tempo i nastavlja da neutrališe ukrajinske fašiste - rekao je on.
(Sputnjik)
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)