RUSI NA NOGAMA: Kadirov saopštio sjajne vesti sa fronta

13. 09. 2025. u 23:21

LIDER Čečenije Ramzan Kadirov izvestio je o uspešnoj ofanzivi na položaje ukrajinskih Oružanih snaga u oblasti naselja Mala Tokmačka u Zaporoškoj oblasti.

Foto: Profimedia/Ilustracija

Prema njegovim rečima, operacija je izvedena prema „napravljenom planu napada“.

Kadirov je istakao da je „artiljerija radila precizno, nakon što je vatrom zasula neprijateljsku teritoriju, pešadija je učvrstila svoje položaje“.

- Protivnik nije mogao da izdrži, i njegov otpor je brzo nestao, zajedno sa ljudstvom. Linije su zauzete, neprijateljska odbrana se raspala, ljudstvo „AHMAT-Kavkaza“ je održalo uobičajeni tempo i nastavlja da neutrališe ukrajinske fašiste - rekao je on.

(Sputnjik)

