Svet

"OVO JE POČETAK VRELE JESENI" Veliki protesti u Berlinu protiv uvlačenja Nemačke u vojne sukobe

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

13. 09. 2025. u 16:51

U BERLINU se održavaju demonstracije protiv učešća Nemačke u sukobu na Bliskom istoku i u Ukrajini, a demonstranti pozivaju vladu na diplomatiju. Osnivač grupe Pink Flojd, Rodžer Voters, pridružio se protestu putem video-linka.

ОВО ЈЕ ПОЧЕТАК ВРЕЛЕ ЈЕСЕНИ Велики протести у Берлину против увлачења Немачке у војне сукобе

Foto: Epa

Prema informacijama nemačkih medija, oko 20.000 ljudi izašlo je na danas na ulice Berlina kako bi protestovali protiv rata i trke u naoružanju, za mir u Evropi i Pojasu Gaze.

Demonstracije je organizovala stranka Sare Vagenkneht.

„Ovo je samo početak vrele jeseni: protiv vojnog kursa nemačke vlade, protiv naoružavanja i militarizacije velikih razmera“, napisala je Vagenkneht na društvenoj mreži Iks.

(Sputnjik)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SINE, TO SI BIO TI? Razgovor oca sa ubicom ledi krv u žilama - poslao ga ka smrtnoj kazni umesto u samoubistvo
Svet

0 0

"SINE, TO SI BIO TI?" Razgovor oca sa ubicom ledi krv u žilama - "poslao" ga ka smrtnoj kazni umesto u samoubistvo

UBICI Čarlija Kirka, spekuliše se u SAD, priprema se smrtna kazna, a njegov otac morao je da donese vraški tešku odluku - da nagovori dete da odgovara pred zakonom za svoja nedela. Tome je prethodio razgovor koji ne može da razume i shvati gotovo nijedan roditelj (srećom, više je onih koji takav užas nisu doživeli), ali će zato gotovo svakom roditelju da se "zaledi krv u žilama" od pomisli na taj strašni čas i postavljenog pitanja: "Sine, to si bio ti?"

13. 09. 2025. u 14:46 >> 15:51

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VAŽNO ZA SVE GRAĐANE SRBIJE: MUP upozorava na opaku prevaru (VIDEO)

VAŽNO ZA SVE GRAĐANE SRBIJE: MUP upozorava na opaku prevaru (VIDEO)