"OVO JE POČETAK VRELE JESENI" Veliki protesti u Berlinu protiv uvlačenja Nemačke u vojne sukobe

U BERLINU se održavaju demonstracije protiv učešća Nemačke u sukobu na Bliskom istoku i u Ukrajini, a demonstranti pozivaju vladu na diplomatiju. Osnivač grupe Pink Flojd, Rodžer Voters, pridružio se protestu putem video-linka.

Prema informacijama nemačkih medija, oko 20.000 ljudi izašlo je na danas na ulice Berlina kako bi protestovali protiv rata i trke u naoružanju, za mir u Evropi i Pojasu Gaze.



„Ovo je samo početak vrele jeseni: protiv vojnog kursa nemačke vlade, protiv naoružavanja i militarizacije velikih razmera“, napisala je Vagenkneht na društvenoj mreži Iks.

(Sputnjik)