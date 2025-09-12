KRVAVI TEROR RANJENE LEVICE: Svi detalji atentata na Trampovog saveznika i potrage za napadačem

DAN posle ubistva Čarlija Kirka (31), harizmatičnog konzervativca, bliskog saveznika predsednika SAD Donalda Trampa, nije se saznalo ko je izvršio atentat na popularnog američkog političara. Federalni istražni biro (FBI) i Odeljenje za javnu bezbednost Jute tragaju za napadačem, za kog se veruje da je studentskog uzrasta i da je ispalio samo jedan, kobni, hitac iz puške usred Kirkovog nastupa na Univerzitetu Juta Vali, u prisustvu oko 3.000 ljudi, usmrtivši jednu od najpopularnijih ličnosti u SAD, kome su se divili američki milenijalci i pripadnici generacije zed. Tramp je za ubistvo okrivio "radikalnu levicu".

Foto: AP

FBI zasad nije otkrio identitet ubice, niti motiv, ali je istakao da je osumnjičeni mladić koji se "dobro uklopio u univerzitetsku instituciju". Na konferenciji za novinare specijalni agent FBI Robert Bols izjavio je da su istražitelji pronašli oružje, pušku sa zatvaračem, koju je, kako veruju, upotrebio napadač.

- Pronašli smo i otisak obuće, dlana i podlaktice koji se analiziraju. Imamo i dobar snimak osumnjičenog, ali ne možemo dati više informacija. Intenzivno tragamo za napadačem. Nismo sigurni koliko je daleko otišao - rekao je on.

Zvaničnici kažu da je osumnjičeni stigao u kampus univerziteta u 11.52, nešto manje od pola sata pre nego što je Kirk upucan. Posle pucnjave, prebacio se na drugu stranu zgrade, skočio sa nje i pobegao sa kampusa ka šumovitom području, gde je i pronađeno oružje.

Američke vlasti ne veruju da se atentator još nalazi u kampusu Univerziteta u Juti, koji je sad zatvoren. Organi reda su priveli dvojicu osumnjičenih, koji su posle ispitivanja pušteni, jer "trenutno nemaju veze sa incidentom".

- Incident je bio ciljani napad na jednu osobu. Veruje se da je osumnjičeni ispalio hitac sa krova zgrade ka dvorištu gde se Kirk obraćao velikoj masi - saopštilo je ministarstvo javne bezbednosti Jute.

Do tragedije je došlo u sredu oko 12.20 po lokalnom vremenu. Kirk je u trenutku napada na Univerzitetu Juta Vali vodio jednu od svojih popularnih tribina. Hitac se, zapanjujuće, dogodio dok je Kirk govorio o masovnim pucnjavama u SAD. Pošto se čuo pucanj svi su krenuli da beže glavom bez obzira. Kirk je privatnim vozilom posle ranjavanja prebačen u Regionalnu bolnicu Timpanogos, gde je preminuo. Pretpostavlja se da je pogođen u vrat, a da je ubica otvorio vatru sa krova obližnje zgrade, udaljene oko 200 metara.

- Čarli je inspirisao milione. Bio je patriota koji je posvetio svoj život cilju otvorene debate i zemlji koju je toliko voleo, SAD. Borio se za slobodu, demokratiju, pravdu i američki narod. Nikada nije postojao niko koga su mladi toliko poštovali. Njegova misija je bila da uključi mlade ljude u politički proces, što je radio bolje od bilo koga ikada, da podeli svoju ljubav prema zemlji i da širi jednostavne reči zdravog razuma. Na kampusima širom zemlje zastupao je svoje ideje hrabrošću, logikom, humorom i gracioznošću - rekao je Tramp obraćajući se iz Ovalnog kabineta.

Tramp je sa gorčinom govorio i o okolnostima koje su dovele do još jednog političkog ubistva:

- Krajnje je vreme da se svi Amerikanci i mediji suoče sa činjenicom da su nasilje i ubistvo tragična posledica demonizacije onih sa kojima se ne slažete iz dana u dan, iz godine u godinu, na najomraženiji mogući način. Godinama su oni iz radikalne levice upoređivali divne Amerikance kao što je Čarli sa nacistima i najgorim masovnim ubicama i kriminalcima na svetu. Ovakva retorika je direktno odgovorna za terorizam koji danas vidimo u našoj zemlji i to mora odmah da prestane.

Šef Bele kuće se prisetio i pokušaja atentata na njega tokom predsedničke kampanje, ali i na druge političare u zemlji i obećao da će pronaći "one koji su doprineli ovom zločinu i drugom političkom nasilju, uključujući organizacije koje ga finansiraju i podržavaju".

- Radikalno levičarsko političko nasilje je povredilo previše nevinih ljudi i odnelo previše života. Čudovište koje je napalo Čarlija udarilo je na celu našu zemlju. Ubica je pokušao da ga ućutka metkom, ali nije uspeo, jer ćemo zajedno osigurati da njegov glas, poruka i nasleđe žive kroz generacije koje dolaze - poručio je Tramp.

A koliko su ga mladi voleli pokazala su i izjave studenata koji su prisustvovali njegovom poslednjem mitingu u Juti.

- Bio sam njegov veliki obožavatelj. Kirkovo gostovanje na univerzitetu u Juti je bilo upisano u mom kalendaru nedeljama. On je bio politička ikona za ljude mojih godina - izjavio je za Bi-Bi-Si Porter Lafeber.

Njegova koleginica Tijana Lao (20) istakla je da su ona i njena cimerka bile veoma uzbuđene zbog Čarlijevog gostovanja, ali je i napomenula da mere bezbednosti nisu bile dobre.

- Kada smo stigle iznenadila sam se jer s obzirom na broj ljudi niko nije proverao torbe na ulasku. Sve je na početku bilo mirno. Kada je odjeknuo pucanj prvo nismo znali šta se dešava. Nismo znali da li je neko pogođen. Svi su počeli da se saginju i da viču: "Lezi!", govoreći nam da trčimo do najbliže zgrade. Onda smo shvatili da je ovo ozbiljno. Obe smo plakale. Nekontrolisano sam se tresla - ispričala je.

Potpredsednik SAD Džej Di Vens se u objavi na "Iksu" prisetio njihovog prijateljstva koje je počelo 2017. godine, kada mu je Kirk poslao čestitku posle gostovanja u emisiji Takera Karlsona na Foks njuzu.

- Taj trenutak ljubaznosti započeo je prijateljstvo koje je trajalo do danas. Čarli je bio fasciniran idejama i uvek spreman da uči i menja mišljenje. Toliko uspeha koji smo postigli u ovoj administraciji direktno se povezuje sa Čarlijevom sposobnošću da se organizuje i saziva. On nam nije samo pomogao da pobedimo 2024. godine, već nam je pomogao da popunimo celu vladu - naveo je Vens.

Guverner Floride Ron Desantis zahteva pravdu za ubistvo Kirka. Atentat su osudili i bivši predsednici SAD Džordž V. Buš, Bil Klinton, Barak Obama i Džozef Bajden. Prva dama Melanija Tramp je, takođe, odala počast Kirku.

- Njegova deca će biti odgajana uz priče umesto sećanja, fotografije umesto smeha i tišinu tamo gde je trebalo da odjekuje glas njihovog oca. Kirkov život bi trebalo da služi kao simboličan podsetnik da saosećajna svest uzdiže porodicu, ljubav i zemlju - zaključila je Melanija Tramp.

Odlikovanje posthumno AMERIČKI predsednik Donald Tramp je govoreći na ceremoniji povodom obeležavanja 24 godine od terorističkog napada na Kule bliznakinje u Njujorku najavio da će posthumno odlikovati Čarlija Kirka predsedničkom medaljom slobode.