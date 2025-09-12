SRBI TEŠKO POVREĐENI KOD VALENSIJE, AUTOM SLETELI SA LITICE OD 20 METARA: Biciklisti videli dečaka koji vrišti, helikopterima hitno prebačen

DVOJE državljana Srbije povređeni su kada je njihovo vozilo marke "volvo" sletelo sa litice visoke oko 20 metara nedaleko od Valensije, u Španiji.

Foto: Shutterstock

Njih je primetio jedan biciklista koji je video "dečaka kako se penje i traži vodu". Hitne službe su poslale dva helikoptera za spasavanje.

Sestra jedne povređene osobe se obratila Kuriru, i ističe da ni ona, ni naša ambasada nemaju nikakvu informaciju u kakvom su stanju povređeni.

Jedan povređeni državljanin Srbije prebačen je u bolnicu Ribera helikopterom, dok je letelica iz Kastelje zbrinula drugu, teže povređenu osobu, i prebacila je u bolnicu La Fe u Valensiji.

Biciklisti koji su trenirali na krivudavom putu su primetili olupinu koja se sjurila niz liticu, i podigli uzbunu.

Alberik Oskar Moskardo, jedan od biciklista, kaže da je video nešto čudno, i primetio vazdušni jastuk vozila i jednu osobu kako vrišti, tražeći vodu.

- Odlučio sam da stanem i video sam dečaka kako pokušava da se popne na planinu i traži vodu. Eho je učinio da se njegovi vrisci čuju kao da su daleko - objasnio je.

Posle pada sa litice, dve povređene osobe su pronađene van vozila.

Kako kaže Moskardo, jedan pripadnik Civilne garde se začudio kako je uspeo da primeti olupinu, i istakao je da nisu videli mesto nesreće, povređeni možda ne bi bili spaseni.

Civilna garda pretpostavlja da se nesreća dogodila rano ujutru, zbog čega su povređeni bili na dnu nasipa nekoliko sati.

Gradonačelnik Tusa, Kristobal Garsija, objasnio je da se nesreća dogodila praktično na prvoj krivini planinskog prevoja koji se spušta ka starom gradu, gde je vozilo očigledno sletelo sa puta i srušilo se niz nasip.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja