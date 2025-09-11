Svet

FBI NUDI PARE: Za informacije o ubicama Čarlija Kirka 100.000 dolara

Novosti online

11. 09. 2025. u 20:56

POLICIJA je objavila fotografiju osobe osumnjičene za ubistvo američkog patriote Čarlija Kirka na univerzitetskom kampusu u Juti.

Foto: Printskrin Turning Point USA

- Tražimo pomoć javnosti u identifikaciji ove osumnjičene osobe u vezi sa smrtonosnom pucnjavom na Čarlija Kirka na Univerzitetu u Juti - navodi se u saopštenju policije u Juti.

Čarli Kirk, saradnik američkog predsednika Donalda Trampa ubijen je juče na jednom događaju u Juti. 

Na društvenim mrežama je objavljen snimak napada. Na snimku se vidi Kirk kako razgovara sa svojim pristalicama pod jednim šatorom nakon čega se iznenada čuje pucnjava.

FBI je ponudio nagradu od 100.000 dolara za informacije o onima koji su umešani u ubistvo Čarlija Kirka.

