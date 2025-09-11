FBI NUDI PARE: Za informacije o ubicama Čarlija Kirka 100.000 dolara
POLICIJA je objavila fotografiju osobe osumnjičene za ubistvo američkog patriote Čarlija Kirka na univerzitetskom kampusu u Juti.
- Tražimo pomoć javnosti u identifikaciji ove osumnjičene osobe u vezi sa smrtonosnom pucnjavom na Čarlija Kirka na Univerzitetu u Juti - navodi se u saopštenju policije u Juti.
Čarli Kirk, saradnik američkog predsednika Donalda Trampa ubijen je juče na jednom događaju u Juti.
Na društvenim mrežama je objavljen snimak napada. Na snimku se vidi Kirk kako razgovara sa svojim pristalicama pod jednim šatorom nakon čega se iznenada čuje pucnjava.
FBI je ponudio nagradu od 100.000 dolara za informacije o onima koji su umešani u ubistvo Čarlija Kirka.
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
DUBOKO RAZOČARAN - POPOVIĆEV KUM OTKRIO: "Lepa Brena Suzanu uopšte nije zvala, niti je došla saučešće da izjavi"
FOLKER ne krije razočarenje.
11. 09. 2025. u 11:26
