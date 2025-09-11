FBI NUDI PARE: Za informacije o ubicama Čarlija Kirka 100.000 dolara

POLICIJA je objavila fotografiju osobe osumnjičene za ubistvo američkog patriote Čarlija Kirka na univerzitetskom kampusu u Juti.

Foto: Printskrin Turning Point USA

- Tražimo pomoć javnosti u identifikaciji ove osumnjičene osobe u vezi sa smrtonosnom pucnjavom na Čarlija Kirka na Univerzitetu u Juti - navodi se u saopštenju policije u Juti.

FBI releases first images of person of interest in Charlie Kirk assassination https://t.co/u5m9TOojAw pic.twitter.com/uj0ssqSf7i — New York Post (@nypost) September 11, 2025

Čarli Kirk, saradnik američkog predsednika Donalda Trampa ubijen je juče na jednom događaju u Juti.

Na društvenim mrežama je objavljen snimak napada. Na snimku se vidi Kirk kako razgovara sa svojim pristalicama pod jednim šatorom nakon čega se iznenada čuje pucnjava.

FBI je ponudio nagradu od 100.000 dolara za informacije o onima koji su umešani u ubistvo Čarlija Kirka.