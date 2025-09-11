BEZ OVOGA RAT SE NEĆE ZAVRŠITI: Zelenski poslao poruku
PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je Plan pobede da se Rusija zaustavi sada i spreči da ponovi svoju agresiju.
Kako je rekao tokom zajedničke konferencije za novinare sa predsednikom Finske Aleksandrom Stubom, "bezbednosne garancije mogu se uvesti nakon završetka rata, mada bi se verovatno nešto moglo uraditi i pre toga", preneo je Ukrinform.
- Po mom mišljenju, Plan pobede je da se Rusija zaustavi sada i spreči da ponovi svoju agresiju. Danas su naše bezbednosne garancije zasnovane na principima - jaka ukrajinska vojska, prisustvo evropskih kolega, američki 'bekstop', sankcije i rekonstrukcija.
Plan sa kojim sam došao imao je sličan model, ali je bio zasnovan na onome što treba učiniti sada, bez čekanja kraja rata, a onda će Rusi okončati ovaj rat - rekao je Zelenski.
Prema njegovim rečima, Plan pobede je predviđao članstvo u EU, a pored toga, Ukrajina je težila članstvu u NATO-u. Zelenski je takođe rekao da su on i Stub danas razgovarali o radu u "Koaliciji voljnih".
- Već razumemo arhitekturu bezbednosnih garancija. Razumemo koji koraci mogu da funkcionišu - naglasio je predsednik Ukrajine.
(Tanjug)
