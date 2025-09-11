Svet

BEZ OVOGA RAT SE NEĆE ZAVRŠITI: Zelenski poslao poruku

В.Н.

11. 09. 2025. u 17:06

PREDSEDNIK Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da je Plan pobede da se Rusija zaustavi sada i spreči da ponovi svoju agresiju.

БЕЗ ОВОГА РАТ СЕ НЕЋЕ ЗАВРШИТИ: Зеленски послао поруку

AP Photo/Denes Erdos

Kako je rekao tokom zajedničke konferencije za novinare sa predsednikom Finske Aleksandrom Stubom, "bezbednosne garancije mogu se uvesti nakon završetka rata, mada bi se verovatno nešto moglo uraditi i pre toga", preneo je Ukrinform.

- Po mom mišljenju, Plan pobede je da se Rusija zaustavi sada i spreči da ponovi svoju agresiju. Danas su naše bezbednosne garancije zasnovane na principima - jaka ukrajinska vojska, prisustvo evropskih kolega, američki 'bekstop', sankcije i rekonstrukcija.

Plan sa kojim sam došao imao je sličan model, ali je bio zasnovan na onome što treba učiniti sada, bez čekanja kraja rata, a onda će Rusi okončati ovaj rat - rekao je Zelenski.

Prema njegovim rečima, Plan pobede je predviđao članstvo u EU, a pored toga, Ukrajina je težila članstvu u NATO-u. Zelenski je takođe rekao da su on i Stub danas razgovarali o radu u "Koaliciji voljnih".

- Već razumemo arhitekturu bezbednosnih garancija. Razumemo koji koraci mogu da funkcionišu - naglasio je predsednik Ukrajine.

(Tanjug)

