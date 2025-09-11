GOVORIO O PUCNJAVAMA, SLEDEĆI METAK BIO ZA NJEGA: Ovo su poslednje reči Čarlija Kirka pre ubistva
POSLEDNjE reči Trampovog bliskog saradnika Čarlija Kirka, pre nego što je ubijen na događaju u Juti, brzo se šire na društvenim mrežama.
Kirk koji je poznat, kao zagovarač prava na oružje, pričao je upravo o nasilju vatrenim oružjem u trenucima pre nego što je ubijen ispred 3000 ljudi na univerzitetskom kampusu.
Samo par trenutaka pre ubistva, Kirk je odgovarao na pitanja o masovnim ubistvima i nasilju vatrenim oružjem.
- Znate li koliko je transrodnih Amerikanaca bilo među masovnim ubicama u poslednjih 10 godina - glasilo je jedno od pitanja, na šta je Kirk odgovorio: "Previše."
Nakon toga postavljeno mu je još jedno pitanje: "A znate li koliko je ukupno bilo masovnih ubica u Americi u poslednjih 10 godina?"
- Da li računate ili ne računate mafijaške obračune - pitao je Kirk.
U tom trenutku je upucan.
Jedan od očevidaca koji se nalazio na mestu nesreće ispričao je detalje.
- Čuli smo snažan pucanj. Video sam kako je iz Čarlija izletela krv, njegovo telo se naglo trglo unazad i opustilo, i svi su se bacili na zemlju - rekao je on.
Dodao je da su pristuni polako dolazili sebi nakon što su shvatili da je pucnjava prestala nakon što je Kirk bio pogođen.
