GOVORIO O PUCNJAVAMA, SLEDEĆI METAK BIO ZA NJEGA: Ovo su poslednje reči Čarlija Kirka pre ubistva

Jovana Švedić

11. 09. 2025. u 11:44

POSLEDNjE reči Trampovog bliskog saradnika Čarlija Kirka, pre nego što je ubijen na događaju u Juti, brzo se šire na društvenim mrežama.

FOTO: AP/Tanjug

Kirk koji je poznat, kao zagovarač prava na oružje, pričao je upravo o nasilju vatrenim oružjem u trenucima pre nego što je ubijen ispred 3000 ljudi na univerzitetskom kampusu.

Samo par trenutaka pre ubistva, Kirk je odgovarao na pitanja o masovnim ubistvima i nasilju vatrenim oružjem.

- Znate li koliko je transrodnih Amerikanaca bilo među masovnim ubicama u poslednjih 10 godina - glasilo je jedno od pitanja, na šta je Kirk odgovorio: "Previše."

Nakon toga postavljeno mu je još jedno pitanje: "A znate li koliko je ukupno bilo masovnih ubica u Americi u poslednjih 10 godina?"

- Da li računate ili ne računate mafijaške obračune - pitao je Kirk.

U tom trenutku je upucan.

Jedan od očevidaca koji se nalazio na mestu nesreće ispričao je detalje. 

- Čuli smo snažan pucanj. Video sam kako je iz Čarlija izletela krv, njegovo telo se naglo trglo unazad i opustilo, i svi su se bacili na zemlju - rekao je on.

Dodao je da su pristuni polako dolazili sebi nakon što su shvatili da je pucnjava prestala nakon što je Kirk bio pogođen.

