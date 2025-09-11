UZNEMIRUJUĆI SNIMAK ČARLIJA KIRKA NA SAMRTI: Ubica ispalio samo jedan metak i on je bio koban (VIDEO)
POLICIJA traga za ubicom Čarlija Kirka, saradnika američkog predsednika Donalda Trampa, koji je ubijen tokom govora u kampusu Univerziteta Juta Veli.
Pojavio se novi snimak na društvenim mrežama, na kome se vidi kako članovi obezbeđenja trčeći nose Kirka i ubacuju ga u automobil.
Snimak možete pogledati OVDE
Podsetimo, Kirk, konzervativni aktivista i suosnivač organizacije "Turning Point USA", sinoć je podlegao povredama zadobijenim kada je na njega izvršen atentat tokom govora pred studentima.
Skupu je prisustvovao veliki broj studenata, kada se u jednom trenutku začuo pucanj.
Na osnovu snimaka koji su objavljeni na društvenim mrežama može se videti kako metak pogađa Kirka u vrat i kako on obilno krvari i pada na zemlju.
