PENDREK PO LEĐIMA: EU policija u obračunu sa demonstrantima u Francuskoj (VIDEO)
POLICIJA Evropske unije oštro se obračunava sa demonstrantima koji remete javni red i mir.
Policija ne preza od upotrebe sile.
Na snimku iz Francuske vide se pripadnici tamošnje policije kako udaraju pendrecima demonstrante, guraju ih...
