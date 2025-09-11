NOVA DRAMA U AMERICI: Pucnjava u srednjoj školi - ima ranjenih, ubica izvršio samoubistvo (VIDEO)
UČENIK za koga američke vlasti tvrde da je odgovoran za pucnjavu u svojoj srednjoj školi u saveznoj državi Kolorado, kada je ranio dvojicu drugova iz razreda, a zatim pucao u sebe, preminuo je, saopštila je lokalna šerifova kancelarija.
Pucnjava u srednjoj školi Evergrin izbila je oko 12.24 časova u sredu po lokalnom vremenu, prema podacima kancelarije šerifa okruga Džeferson, prenosi Ej-Bi-Si (ABC) njuz.
Troje učenika je prevezeno u bolnicu u kritičnom stanju nakon pucnjave, uključujući osumnjičenog, koji je povređen prostrelnom ranom koju je sam sebi naneo, saopštila je kancelarija šerifa.
Šerifova kancelarija je potvrdila da je osumnjičeni preminuo u objavi na društvenim mrežama u sredu uveče.
Američke vlasti nisu javno objavile njegov identitet.
Jedan od povređenih učenika je i dalje u kritičnom stanju, a drugi je u stabilnom stanju od srede uveče, prema rečima policijskih zvaničnika.
Četvrti učenik je takođe prevezen u bolnicu, ali sa nepoznatim stepenom povrede, saopštile su ranije američke vlasti.
Ovo je 47. pucnjava koja se dogodila u školi u Sjedinjenim Američkim Državama od početka godine, od kojih se 24 dogodilo na univerzitetskim kampusima, a 23 na školskim terenima za predškolce i učenike osnovnih škola do 12. razreda.
(Tanjug)
Preporučujemo
RANjENOG KIRKA UNOSE U AUTO: Novi snimci nakon atentata na Trampovog saradnika (VIDEO)
11. 09. 2025. u 08:59
ŠTA ZNAMO O UBICI ČARLIJA KIRKA KOJI JE NESTAO BEZ TRAGA: Ovo su svi poznati detalji
11. 09. 2025. u 08:24
AMERIKA NA NOGAMA: U toku potera za ubicom Čarlija Kirka
11. 09. 2025. u 08:17
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
OBJAVLjEN SNIMAK UBISTVA U METROU IZ DRUGOG UGLA: Vidite ŠTA su radili putnici dok je lepa Irina izdisala (UZNEMIRUJUĆI VIDEO)
MUČNE scene iz SAD.
10. 09. 2025. u 19:43
Komentari (0)