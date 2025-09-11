NOVA DRAMA U AMERICI: Pucnjava u srednjoj školi - ima ranjenih, ubica izvršio samoubistvo (VIDEO)

UČENIK za koga američke vlasti tvrde da je odgovoran za pucnjavu u svojoj srednjoj školi u saveznoj državi Kolorado, kada je ranio dvojicu drugova iz razreda, a zatim pucao u sebe, preminuo je, saopštila je lokalna šerifova kancelarija.

Foto: AP

Pucnjava u srednjoj školi Evergrin izbila je oko 12.24 časova u sredu po lokalnom vremenu, prema podacima kancelarije šerifa okruga Džeferson, prenosi Ej-Bi-Si (ABC) njuz.

Troje učenika je prevezeno u bolnicu u kritičnom stanju nakon pucnjave, uključujući osumnjičenog, koji je povređen prostrelnom ranom koju je sam sebi naneo, saopštila je kancelarija šerifa.

Šerifova kancelarija je potvrdila da je osumnjičeni preminuo u objavi na društvenim mrežama u sredu uveče.

Američke vlasti nisu javno objavile njegov identitet.

Jedan od povređenih učenika je i dalje u kritičnom stanju, a drugi je u stabilnom stanju od srede uveče, prema rečima policijskih zvaničnika.

Četvrti učenik je takođe prevezen u bolnicu, ali sa nepoznatim stepenom povrede, saopštile su ranije američke vlasti.

Ovo je 47. pucnjava koja se dogodila u školi u Sjedinjenim Američkim Državama od početka godine, od kojih se 24 dogodilo na univerzitetskim kampusima, a 23 na školskim terenima za predškolce i učenike osnovnih škola do 12. razreda.

(Tanjug)