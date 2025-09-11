AMERIČKI predsednik Donald Tramp nakon ubistva konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka, treba da pokaže da, podržavajući Ukrajinu, vlasti SAD podržavaju ubistva, izjavio je ruski političar Dmitrij Medvedev.

Foto: AP

- Politički zločini i ubistva u poslednje vreme počinjavaju razni levičarsko-liberalni otpadnici koji podržavaju banderovski Kijev. (Premijer Slovačke Robert – prim. red.) Fico, Kirk. Ko je sledeći? Možda je vreme da tim MAGA shvati da, podržavajući Ukrajinu, oni podržavaju ubice - napisao je Medvedev na svojoj stranici.

Čarli Kirk je bio kritičar američke podrške Ukrajini. On je upucan u vrat tokom masovnog skupa na Univerzitetu Juta Veli i kasnije je preminuo u bolnici. Univerzitet je saopštio da osumnjičeni za napad još uvek nije uhapšen. Tramp je ranije potvrdio smrt političara i izrazio saučešće njegovoj porodici.

Pokušaj atentata na slovačkog premijera Roberta Fica, koji se više puta protivio isporukama oružja Ukrajini i njenom članstvu u NATO-u, dogodio se 15. maja 2024. godine, nakon sednice vlade.

(Informer)

