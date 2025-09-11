BRUTALNA PORUKA MEDVEDEVA NAKON UBISTVA ČARLIJA KIRKA: Tramp mora ovo hitno da uradi
AMERIČKI predsednik Donald Tramp nakon ubistva konzervativnog aktiviste Čarlija Kirka, treba da pokaže da, podržavajući Ukrajinu, vlasti SAD podržavaju ubistva, izjavio je ruski političar Dmitrij Medvedev.
- Politički zločini i ubistva u poslednje vreme počinjavaju razni levičarsko-liberalni otpadnici koji podržavaju banderovski Kijev. (Premijer Slovačke Robert – prim. red.) Fico, Kirk. Ko je sledeći? Možda je vreme da tim MAGA shvati da, podržavajući Ukrajinu, oni podržavaju ubice - napisao je Medvedev na svojoj stranici.
Čarli Kirk je bio kritičar američke podrške Ukrajini. On je upucan u vrat tokom masovnog skupa na Univerzitetu Juta Veli i kasnije je preminuo u bolnici. Univerzitet je saopštio da osumnjičeni za napad još uvek nije uhapšen. Tramp je ranije potvrdio smrt političara i izrazio saučešće njegovoj porodici.
Pokušaj atentata na slovačkog premijera Roberta Fica, koji se više puta protivio isporukama oružja Ukrajini i njenom članstvu u NATO-u, dogodio se 15. maja 2024. godine, nakon sednice vlade.
(Informer)
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja
