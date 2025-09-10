"SVI SU VOLELI ČARLIJA KIRKA I DIVILI MU SE, POSEBNO JA, A SADA VIŠE NIJE SA NAMA" Tramp se ponovo oglasio
AMERIČKI predsednik Donald Tramp oglasio se na svojoj društvenoj mreži Truth Social, nakon potvrde da je njegov bliski saradnik Čarli Kirk podlegao povredama pošto je upucan u vrat na jednom skupu u Juti.
- Veliki, pa čak i legendarni, Čarli Kirk, je mrtav. Niko nije bolje razumeo niti imao srce mladih u Sjedinjenim Američkim Državama od Čarlija. Svi su ga voleli i divili mu se, posebno ja, a sada više nije sa nama. Melanija i moje saučešće njegovoj prelepoj supruzi Eriki i porodici. Čarli, volimo te! - napisao je Tramp.
