"SVI SU VOLELI ČARLIJA KIRKA I DIVILI MU SE, POSEBNO JA, A SADA VIŠE NIJE SA NAMA" Tramp se ponovo oglasio

В. Н.

10. 09. 2025. u 22:58

AMERIČKI predsednik Donald Tramp oglasio se na svojoj društvenoj mreži Truth Social, nakon potvrde da je njegov bliski saradnik Čarli Kirk podlegao povredama pošto je upucan u vrat na jednom skupu u Juti.

Foto: Profimedia

- Veliki, pa čak i legendarni, Čarli Kirk, je mrtav. Niko nije bolje razumeo niti imao srce mladih u Sjedinjenim Američkim Državama od Čarlija. Svi su ga voleli i divili mu se, posebno ja, a sada više nije sa nama. Melanija i moje saučešće njegovoj prelepoj supruzi Eriki i porodici. Čarli, volimo te! - napisao je Tramp.

