"METAK JE IŠAO PRAVO NA NJEGA" Očevici opisali užasne scene pucnjave na Trampovog saradnika (VIDEO)

В. Н.

10. 09. 2025. u 22:03

VIDEO objavljen na društvenim mrežama prikazuje trenutak kada su studenti pobegli sa mesta pucnjave, u trenutku kada je Čarli Kirk ranjen dok je držao govor u kampusu u Juti.

МЕТАК ЈЕ ИШАО ПРАВО НА ЊЕГА Очевици описали ужасне сцене пуцњаве на Трамповог сарадника (ВИДЕО)

Foto: Printskrin Iks

Jedan video prikazuje studente kako se okupljaju oko belog šatora, dok neki studenti posmatraju događaj sa obližnjih uzvišenja.

Čarli Kirk se vidi kako sedi sam ispod šatora, a nekoliko drugih stoji u blizini.

Glasan prasak

Dok Kirk govori, čuje se glasan prasak.

Video se pomera. „O, Bože!“, čuje se jedna osoba kako kaže.

„Beži! Trči, trči, trči!“, viče druga dok se prisutni u publici razbežavaju.

Ljudi bežali u panici

Bivši američki kongresmen koji je bio na događaju sa ćerkom rekao je za Foks njuz šta se dogodilo kada je Kirk upucan.

- Svi su se savili ka podu i razbežali se - kaže bivši američki predstavnik Džejson Čafec. 

- Metak je  išao pravo na njega -  kaže Čafec, dodajući da je razgovarao sa Kirkom neposredno pre početka događaja.

Kampuska policija je upravo objavila ažuriranje na X o pucnjavi, potvrđujući da je Kirk upucan i da je osumnjičeni u pritvoru.

- Danas oko 12:10 ispaljen je hitac na gostujućeg govornika, Čarlija Kirka. Njegovo obezbeđenje ga je pogodilo i odvelo sa mesta događaja. Kampuska policija istražuje, a osumnjičeni je u pritvoru - navodi se u objavi.

(BBC)

