"METAK JE IŠAO PRAVO NA NJEGA" Očevici opisali užasne scene pucnjave na Trampovog saradnika (VIDEO)
VIDEO objavljen na društvenim mrežama prikazuje trenutak kada su studenti pobegli sa mesta pucnjave, u trenutku kada je Čarli Kirk ranjen dok je držao govor u kampusu u Juti.
Jedan video prikazuje studente kako se okupljaju oko belog šatora, dok neki studenti posmatraju događaj sa obližnjih uzvišenja.
Čarli Kirk se vidi kako sedi sam ispod šatora, a nekoliko drugih stoji u blizini.
Glasan prasak
Dok Kirk govori, čuje se glasan prasak.
Video se pomera. „O, Bože!“, čuje se jedna osoba kako kaže.
„Beži! Trči, trči, trči!“, viče druga dok se prisutni u publici razbežavaju.
Ljudi bežali u panici
Bivši američki kongresmen koji je bio na događaju sa ćerkom rekao je za Foks njuz šta se dogodilo kada je Kirk upucan.
- Svi su se savili ka podu i razbežali se - kaže bivši američki predstavnik Džejson Čafec.
- Metak je išao pravo na njega - kaže Čafec, dodajući da je razgovarao sa Kirkom neposredno pre početka događaja.
Kampuska policija je upravo objavila ažuriranje na X o pucnjavi, potvrđujući da je Kirk upucan i da je osumnjičeni u pritvoru.
- Danas oko 12:10 ispaljen je hitac na gostujućeg govornika, Čarlija Kirka. Njegovo obezbeđenje ga je pogodilo i odvelo sa mesta događaja. Kampuska policija istražuje, a osumnjičeni je u pritvoru - navodi se u objavi.
(BBC)
