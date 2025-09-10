"METAK JE IŠAO PRAVO NA NJEGA" Očevici opisali užasne scene pucnjave na Trampovog saradnika (VIDEO)

VIDEO objavljen na društvenim mrežama prikazuje trenutak kada su studenti pobegli sa mesta pucnjave, u trenutku kada je Čarli Kirk ranjen dok je držao govor u kampusu u Juti.

Foto: Printskrin Iks

Jedan video prikazuje studente kako se okupljaju oko belog šatora, dok neki studenti posmatraju događaj sa obližnjih uzvišenja.

Čarli Kirk se vidi kako sedi sam ispod šatora, a nekoliko drugih stoji u blizini.

Panic at the Charlie Kirk and the TPUSA event at UVU pic.twitter.com/HMg41y6kIs — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) September 10, 2025

Glasan prasak

Dok Kirk govori, čuje se glasan prasak.

Video se pomera. „O, Bože!“, čuje se jedna osoba kako kaže.

„Beži! Trči, trči, trči!“, viče druga dok se prisutni u publici razbežavaju.

Ljudi bežali u panici

Bivši američki kongresmen koji je bio na događaju sa ćerkom rekao je za Foks njuz šta se dogodilo kada je Kirk upucan.

- Svi su se savili ka podu i razbežali se - kaže bivši američki predstavnik Džejson Čafec.

- Metak je išao pravo na njega - kaže Čafec, dodajući da je razgovarao sa Kirkom neposredno pre početka događaja.

Kampuska policija je upravo objavila ažuriranje na X o pucnjavi, potvrđujući da je Kirk upucan i da je osumnjičeni u pritvoru.

- Danas oko 12:10 ispaljen je hitac na gostujućeg govornika, Čarlija Kirka. Njegovo obezbeđenje ga je pogodilo i odvelo sa mesta događaja. Kampuska policija istražuje, a osumnjičeni je u pritvoru - navodi se u objavi.

(BBC)