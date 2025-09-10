OGLASIO SE NOVI PREMIJER FRANCUSKE: Nećete verovati koliko mu je trajao govor nakon preuzimanja dužnosti

NOVI francuski premijer Sebastijan Lekorni govorio je samo dva minuta i 48 sekundi prilikom preuzimanja premijerske dužnosti od svog prethodnika Fransoa Bajrua u rezidenciji premijera Matinjonu.

Foto: Profimedia

"Neću da držimi veliki govor", rekao je na samom početku bliski saradnik predsednika Francuske Emanuela Makrona, ističući da "nestabilnost zahteva skromnost".



"Biće potrebno da se menjamo, da budemo kreativniji i ozbiljniji u načinu na koji radimo sa opozicijom. Biće potrebni i prekidi sa prethodnim praksama - ne samo u formi i metodi, već i u suštini“, rekao je dalje Lekorni.

Novi francuski premijer zaključio je govor jednostavnom rečenicom: "Uspećemo", nakon čega je pozdravio ministre prethodne vlade, razmenio nekoliko reči sa zaposlenima u Matinjonu i ušao u svoje nove kancelarije.

Kako navode francuski mediji, njegov uzdržani stil u oštrom je kontrastu sa, na primer, stilom Gabrijela Atala, koji je prilikom preuzimanja funkcije prošlog septembra govorio gotovo 20 minuta, što je tada iritiralo njegovog naslednika Mišela Barnijea.

Tradicionalno, govori novih premijera traju barem 10-ak minuta i služe za postavljanje političkog tona za mesece koji dolaze, osim u izuzetnim slučajevima, poput ledene primopredaje između Fransoa Fijona i Žan-Marka Eroa, koji je govorio samo minut i 20 sekundi, navodi francuski kanal.

(Sputnjik)