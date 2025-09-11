VATRA UTIHNULA, KRIZA BUKTI: Inicijatori protesta u južnoazijskoj državi prekinuli proteste i predložili novog premijera

POSLE dva dana burnih protesta u Nepalu, u kojima je nastradalo najmanje 29 osoba, a povređeno više od 200, bunt je, zasada, utihnuo na ulicama glavnog grada. Stanovnici Katmandua juče su raščišćavali grad od posledica nasilnih demonstracija koje su bukvalno zapalile ovu južnoazijsku državu, oteravši je u novu krizu.

Foto: Profimedia

Istovremeno, lideri pokreta generacije zed, koji se smatraju glavnim inicijatorima protesta protiv vlade, posle razgovora sa vojskom, nominovali su bivšu predsednicu Vrhovnog suda Nepala Sušilu Karki za šeficu privremene vlade, pošto je premijer K. P. Šarma Oli podneo ostavku, pod pritiskom demonstranata.

Policijski čas je u sredu i dalje bio na snazi, zbog čega su pripadnici vojske patrolirali glavnim ulicama, pocrnelim posle velikih požara koje su podmetali demonstranti. Vojska je, takođe, izdala saopštenje u kojem je poručila građanima da predaju oružje, municiju i drugu vojnu opermu koja je uzeta tokom protesta, upozorivši ih da je "njihova upotreba tokom ovog osetljivog perioda zabranjena". Zbog nasilničkog ponašanja i pljački uhapšeno je 27 ljudi, dok je pronađeno 31 vatreno oružje, objavili su nadležni. A posle bezbednosnih provera juče je ponovo otvoren međunarodni aerodrom u Katmanduu.

Pripadnici generacije zed, koju je na ulice izvela vladina zabrana društvenih mreža, koja je u međuvremenu ukinuta, ali i bes zbog rada nadležnih koje optužuju za korupciju, ogradili su se od nasilja koje je viđeno na prestoničkim ulicama. Tvrde da su "oportunistički inflitratori oteli protest".

- Naš pokret je bio i ostaje nenasilan i utemeljen u principima mirnog građanskog angažovanja. Protest, koji je organizovala nepalska generacija zed, sproveden je sa jasnom vizijom: zahtevati odgovornost, transparentnost i kraj korupcije - poručile su demonstranti iz grupe generacije zed, dodavši da novi protesti zasad nisu zakazani.

Nepalska vojska je, takođe, istakla da su se "razni pojedinci i anarhističke grupe infiltrirali u proteste i oštetili privatnu i javnu imovinu".

- U procesu smo kontrole elemenata koji koriste situaciju da pljačkaju, pale i izazivaju razne incidente - rekao je vojni portparol Radža Ram Basnet.

Demonstranti su ranije istakli da je zabrana 26 platformi društvenih medija, uključujući "Vocap", "Instagram", "Fejsbuk", bila samo kap koja je prelila čašu. Mladi su, kako su istakli, već dugo nezadovoljni radom vlade i ponašanjem vodećih političkih figura. U nedeljama pre zabrane, kampanja "nepo kid" (dete nepotizma), koja je istakla raskošan način života dece političara i navode o korupciji, postala je viralna na društvenim mrežama, što je dovelo do toga da vlada spusti rampu popularnim platformama.

Zabrana društvenih medija brzo je ukinuta u ponedeljak uveče, ali protesti nisu mogli da se izbegnu i od tada je spaljeno nekoliko javnih institucija, uključujući zgradu parlamenta.

Podrška gradonačelnika GRADONAČELNIK Katmandua Balendra Šah (35) jedan je od retkih političara u Nepalu koji je javno podržao demonstrante. Reper koji je studirao građevinu pre tri godine je na iznenađenje javnosti osvojio ključeve glavnog grada, a sada je dobio vetar u leđa i od mladih koji predvode proteste. Brzo nakon Olijeve ostavkem šuškalo se da bi on mogao da preuzme funkciju premijera.