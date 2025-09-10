OVAKO TO RADI EU POLICIJA: Direktno biber sprej u oči i devojkama i muškarcima - Pa neka probaju da blokiraju saobraćaj! (VIDEO)
SNIMAK iz EU pokazuje policajca kako prska biber sprej direktno u oči devojci koja blokira saobraćaj. Ovako se u Evropi rešavaju blokade!
Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kome se jasno vidi kako pripadnik policije u Evropskoj uniji direktno prska biber sprej u oči devojci koja je blokirala saobraćaj. Ovaj brutalan i odlučan potez snage reda najbolje pokazuje kako se u EU rešava problem blokada – bez tolerisanja nasilnih akcija i blokiranja ulica.
Poruka je jasna: ovako to radi EU policija – biber sprej u oči i devojkama i muškarcima koji pokušaju da zaustave saobraćaj!
Podsećanja radi, u Francuskoj se danas održavaju masovni protesti protiv najavljenih budžetskih rezova. Tokom nereda došlo je do sukoba demonstranata sa policijom, a do sada je uhapšeno oko 300 ljudi.
Samo u Parizu policija je privela 156 osoba, a za 34 demonstranta određen je pritvor, prenosi Figaro.
Na internetu su osvanuli brojni snimci koji prikazuju kako francuska policija brzo i efikasno rešava problem blokada i nasilnih okupljanja. Na tim snimcima vidi se da snage reda nisu imale tolerancije ni prema novinarima koji su se našli u grupi zajedno sa demonstrantima – svi koji su remeti li javni red i mir bili su potisnuti, a deo njih je od policije udaljen i pendrecima.
Dakle, dok pojedini u Srbiji pokušavaju da nasiljem i blokadama izazovu haos i građanski rat, primer Francuske jasno pokazuje kako se u evropskim državama odlučno i brzo staje na put takvim pokušajima.
