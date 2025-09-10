TRAMP "ZIDA" CARINSKE TARIFE EU: Američki lider apeluje na članice u Briselu da povećaju namete Indiji i Kini

AMERIČKI predsednik Donald Tramp, apeluje na članice EU da uvedu carinske tarife Kini i Indiji u iznosu od sto odsto vrednosti proizvoda da bi, kako navode mediji u SAD, primorao ruskog lidera Vladimira Putina da okonča rat u Ukrajini. "Bi-BI-Si" navodi da je Tramp ovaj zahtev izneo tokom sastanka zvaničnika SAD i EU na kom se razgovaralo o opcijama za ovećanje ekonomskog pritiska na Moskvu.

Foto: Profimedia

Štampa podseća da su Peking i Nju Delhi glavni kupci ruske nafte, što, kako se ističe, "pomaže nastavak rata". SAD su, prošlog meseca uvele carinu od 50 odsto na robu iz Indije, što je uključivalo kaznu od 25 odsto za transakcije sa Rusijom.

Iako je Brisel najavio okončanje zavisnosti od ruskih energenata, skoro petina uvoza prirodnog gasa u EU i dalje dolazi iz RF. Ako bi EU uvela predložene carinske tarife, to bi značilo bitnu promenu u strategiji Evrope prema Moskvi. Fajnenšel tajms, koji je prvi objavio ovaj Trampov predlog, usledio je posle iizjave američkog ministra finansija Skota Besenta daje "Vašington spreman da eskalira ekonomski pritisak, ali mu je potrebnija snažnija evropska podrška".

Ali, Tramp je, istovremeno, rekao da planira razgovor sa indijskim premijerom Narendrom Modijem tokom sledećih semica i da očekuje "uspešan završetak bilateralnih trgovinskih pregovora", kako je napisao na društvenim mrežama. U odgovoru Modi je ponovio Trampov optimizam da će razgovori biti uspešni i da su dve zemlje "bliski prijatelji i prirodni partneri".

- Naši timovi rade na tome da se ovi razgovori što pre preliju u zaključke - poručio je Modi i dodao da se raduje dijalogu sa Trampom.

"Bi-Bi-Si" komentariše da Trampove komentare neki vide kao najnoviji znak pomirenja posle propasti trgovinskih pregovora. Prošle nedelje, Tramp je naglasio "poseban odnos" između Indije i SAD, rekavši da nema razloga za brigu. I.S.

Sastaću se s Putinom

ŠEF Bele kuće Donald Tramp, najavio je novinarima da planira da sa Vladimirom Putinom razgovara telefonom ove, ili početkom iduće nedelje. Obraćajući se novinarima, Tramp je rekao da nije zadovoljan celom situacijom i zapretio oštrijim sankcijama Kremlju, navodi "Bi-Bi-Si". Predsednici Rusije i SAD, sastali su se 15. avgusta u vojnoj bazi na Aljasci, a kako su saopštili posle razgovora, rešavanje ukrajinskog sukoba bila je glavna tema samita.