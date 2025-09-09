Svet

ONESVESTILA SE ŠVEDSKA MINISTARKA ZDRAVLJA: Predstavljena javnosti na konferenciji za novinare, pa pala u nesvest (VIDEO)

09. 09. 2025. u 19:28

NOVA švedska ministarka zdravlja Elizabet Lan. onesvestila se tokom konferencije za medije na kojoj je predstavljena javnosti, dok je na bini stajala sa premijerom Ulfom Kristersonom i drugim zvaničnicima

Foto: svt direkt / screenshot

Na snimku se vidi kako pada nekontrolisano unapred i u padu povlači govornicu sa sobom, nakon čega prisutni brzo prilaze da joj pomognu. Konferencija je prekinuta.

Prema izveštaju reportera lista Aftonbladet koji je bio na licu mesta, Lan je izvedena iz prostorije kada je došla svesti. Nekoliko minuta kasnije, vratila se nazad.

- Ovo baš i nije bio običan utorak, i ovako to izgleda kada dođe do pada šećera u krvi – rekla je ministarka.

