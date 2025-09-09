ONESVESTILA SE ŠVEDSKA MINISTARKA ZDRAVLJA: Predstavljena javnosti na konferenciji za novinare, pa pala u nesvest (VIDEO)

NOVA švedska ministarka zdravlja Elizabet Lan. onesvestila se tokom konferencije za medije na kojoj je predstavljena javnosti, dok je na bini stajala sa premijerom Ulfom Kristersonom i drugim zvaničnicima

Foto: svt direkt / screenshot

Na snimku se vidi kako pada nekontrolisano unapred i u padu povlači govornicu sa sobom, nakon čega prisutni brzo prilaze da joj pomognu. Konferencija je prekinuta.

BREAKING: 🇸🇪 Sweden's Health Minister Elisabet Lann collapses during live press conference pic.twitter.com/aJE0NxT0AJ — Megatron (@Megatron_ron) September 9, 2025

Prema izveštaju reportera lista Aftonbladet koji je bio na licu mesta, Lan je izvedena iz prostorije kada je došla svesti. Nekoliko minuta kasnije, vratila se nazad.

- Ovo baš i nije bio običan utorak, i ovako to izgleda kada dođe do pada šećera u krvi – rekla je ministarka.