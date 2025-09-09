VELIKI DEO NEMAČKE OSTAO BEZ STRUJE: Sumnja se da iza svega stoje oni (FOTO)
DEO Berlina je i dalje bez struje zbog požara na dalekovodima, a prema prvim procenama policije radi se o politički motivisanom napadu od strane ekstremista, na šta, navodi se upućuje izbor dva dalekovoda kao mete.
Trenutno nije poznato odakle bi mogli da budu počinioci napada, a istragu je preuzelo Odeljenje državne bezbednosti kancelarije kriminalističke policije za politički motivisane zločine, pišu nemački mediji.
Portparol vatrogasne službe rekao je da još nije jasno koliko će da traje nestanak struje.
„Pripremamo se za mogućnost da će da traje i duže“, rekao je portparol te službe.
Zbog nestanka struje tramvajski i železnički saobraćaj je bio obustavljen, a nisu radili ni semafori, ali ni prodavnice.
Nestankom struje pogođeno je oko 43.000 domaćinstava i oko 3.000 kompanija.
Portparol operatera za snabdevanje električnom energijom Štromnec Berlin rekao je da je do požara došlo u 3.30 na dva dalekovoda u Joaništalu, koji je brzo ugašen ali je izazvao kvar.
Kako je dodao strujni vodovi su prebačeni, tako da je snabdevanje određenih područja obnovljeno za oko 15.000 građana, kao i da za sada nije jasno koliko će dugo ostala domaćinstva morati da čekaju na struju, jer nije moguće da se popravke brzo završe.
U domovima za starije respiratori nekih pacijenata su otkazali - a broj tih respiratora još uvek nije poznat, a četiri osobe su prevezene u bolnice.
Policija je saopštila da sumnja da je požar podmetnut, a kako se navodi široko područje oko dalekovoda je zatvoreno radi istrage.
„Na osnovu trenutnih informacija, sumnjamo na podmetanje požara“, rekao je portparol policije i dodao da je istragu preuzelo odeljenje kriminalističke policije za politički motivisane zločine.
(Sputnjik)
Preporučujemo
NEMAČKA VOJSKA SE SPREMA ZA RAT: "Moralo bi da se računa sa 500 do 600 mrtvih na dan"
07. 09. 2025. u 20:17
NEMAČKA VOJSKA UŠLA U LITVANIJU: Stiglo više od 1000 vojnih vozila (VIDEO)
07. 09. 2025. u 16:10
SPREMA SE KATASTROFA: Evropa je na nogama- ove države biće najugroženije (VIDEO)
06. 09. 2025. u 20:16
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PEVAČ NIJE BIO NA OČEVOJ SAHRANI: "Nije me grizla savest"
PEVAČ Rade Lacković doživeo je tragediju koja mu je potpuno promenila život.
09. 09. 2025. u 11:31
Komentari (0)