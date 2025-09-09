VELIKI DEO NEMAČKE OSTAO BEZ STRUJE: Sumnja se da iza svega stoje oni (FOTO)

DEO Berlina je i dalje bez struje zbog požara na dalekovodima, a prema prvim procenama policije radi se o politički motivisanom napadu od strane ekstremista, na šta, navodi se upućuje izbor dva dalekovoda kao mete.

Foto: Shutterstock/canadastock

Trenutno nije poznato odakle bi mogli da budu počinioci napada, a istragu je preuzelo Odeljenje državne bezbednosti kancelarije kriminalističke policije za politički motivisane zločine, pišu nemački mediji.

Portparol vatrogasne službe rekao je da još nije jasno koliko će da traje nestanak struje.

„Pripremamo se za mogućnost da će da traje i duže“, rekao je portparol te službe.

Zbog nestanka struje tramvajski i železnički saobraćaj je bio obustavljen, a nisu radili ni semafori, ali ni prodavnice.

Nestankom struje pogođeno je oko 43.000 domaćinstava i oko 3.000 kompanija.

Dunkel in Berlin: Großflächiger Stromausfall nach Mastbrand – 50.000 Haushalte betroffen!



Früher Schock am Dienstagmorgen: Im Südosten Berlins ist gegen 3:30 Uhr der Strom ausgefallen – betroffen sind rund 50.000 Haushalte und Gewerbebetriebe, dazu mehrere S-Bahn- und Tramlinien… pic.twitter.com/YnCsTX1DuL — EuroPost Agency (@EuroPostAgency) September 9, 2025

Portparol operatera za snabdevanje električnom energijom Štromnec Berlin rekao je da je do požara došlo u 3.30 na dva dalekovoda u Joaništalu, koji je brzo ugašen ali je izazvao kvar.

Kako je dodao strujni vodovi su prebačeni, tako da je snabdevanje određenih područja obnovljeno za oko 15.000 građana, kao i da za sada nije jasno koliko će dugo ostala domaćinstva morati da čekaju na struju, jer nije moguće da se popravke brzo završe.

U domovima za starije respiratori nekih pacijenata su otkazali - a broj tih respiratora još uvek nije poznat, a četiri osobe su prevezene u bolnice.

Policija je saopštila da sumnja da je požar podmetnut, a kako se navodi široko područje oko dalekovoda je zatvoreno radi istrage.

„Na osnovu trenutnih informacija, sumnjamo na podmetanje požara“, rekao je portparol policije i dodao da je istragu preuzelo odeljenje kriminalističke policije za politički motivisane zločine.

(Sputnjik)