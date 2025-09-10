KLOI VODI "VOG", ANA VUČE KONCE: Da li će imenovanjem nove glavne urednice američki magazin promeniti izgled

ANA Vintur (75), doskorašnja glavna i odgovorna urednica američkog magazina "Vog", konačno je izabrala svoju naslednicu. Zadatak da uskoči u njene odavno razgažene cipele poverila je svojoj mlađoj koleginici iz časopisa Kloi Mal (39), koja je do imenovanja na visoku poziciju bila nepoznata široj javnosti. Sa njenim postavljenjem "modna Biblija" ulazi u novu eru, pa će biti zanimljivo videti da li će u narednom periodu i u kom obimu drugačije izgledati štampano i digitalno izdanje popularnog časopisa. Vinturova međutim, neće okačiti štikle o klin, jer će ostati na poziciji globalne direktorke "Voga" i glavne direktorke sadržaja kompanije "Konde Nast".

Foto: Printskrin Jutjub/ Vogue

Magazin je sredinom minule nedelje objavio na zvaničnom sajtu da će Aninu ulogu preuzeti Malova, aktuelna urednica internet izdanja "Voga", koja, takođe, vodi magazinov podkast The Run-Through with Vogue, zajedno sa Čiomom Nadi, šeficom uredništva za britanski "Vog".

- U trenutku promena, kako u modi tako i van nje, "Vog" mora da nastavi da bude i nosilac standarda i lider koji pomera granice. Kloi je često dokazala da može da pronađe ravnotežu između duge, jedinstvene istorije američkog "Voga" i njegove budućnosti na prvim linijama novog. Veoma sam uzbuđena što ću nastaviti da radim sa njom, kao njen mentor, ali i kao njena učenica, dok vodi nas i našu publiku tamo gde nikada ranije nismo bili - istakla je Vinturova u saopštenju.

Nova urednica nije krila oduševljenje zbog preuzimanja kormila:

- Moda i mediji se razvijaju vrtoglavom brzinom i ja sam veoma uzbuđena i zadivljena što sam deo toga. Takođe, osećam se neverovatno srećnom što i dalje imam Anu, kao moju mentorku, koja sedi u kancelariji odmah niz hodnik.

Malova je ćerka čuvene američke glumice Kendis Bergen i francuskog reditelja Luja Mala. Odrasla je u Los Anđelesu, a diplomirala je na Univerzitetu Braun. Pre "Voga", radila je kao novinarka u listu "Njujork Obzerver", gde je pisala o nekretninama, a zatim i u "Njujork tajmsu", "Mari Kleru", "Vol strit džournalu"... U modni magazin stigla je 2011. kada je imala 25 godina, gde je uređivala društvene mreže, ali i radila na brojnim drugim pozicijama. U jednom od ranijih intervjua govorila je o svom dolasku u "Vog".

- Oklevala sam kada sam išla na intervju, jer moda nije jedno od mojih glavnih interesovanja u životu. Više sam želela da budem pisac nego urednica, ali me je "Vogova" mašina toliko zavela da nisam mogla da joj odolim - govorila je 2013. godine.

Kada je Vinturova krajem juna ove godine objavila vest da napušta poziciju glavne urednice magazina, zapanjila je svetsku javnost. Odmah su krenule da se roje spekulacije ko bi mogao da preuzme "najmoćniju ulogu u modnoj industriji", titulu koju je Vinturova zaslužila tokom svog dugogodišnjeg rada.

Ana Vintur je zaslužna za neke od ključnih promena u izgledu magazina, naročito kada je reč o naslovnoj strani. Godine 1988. izašlo je prvo izdanje časopisa sa njenim potpisom koji je odmah napravio zaokret u odnosu na sva prethodna. Tadašnja nova urednica na naslovnu je odlučila da stavi skoro nepoznatu manekenku koja je nosila farmerke i crnu bluzu sa šljokicama, uz diskretnu šminku, predstavljajući "običnu devojku iz komšiluka".

- Naslovnica je bila toliko drugačija od promišljenih i elegantnih krupnih planova koji su bili tipični za "Vog" u to vreme, sa tonama šminke i velikim nakitom. Ovaj je prekršio sva pravila - govorila je Ana ranije, prisećajući se početaka.

Iako Vinturova ne odlazi u penziju, njeno napuštanje fotelje glavne urednice predstavlja presedan, naročito jer je u poslednjih 37 godina, koliko je provela na ovoj funciji, važila za ikonu revijalnog novinarstva. Njeno mišljenje je bilo najvažnije ne samo unutar redakcije, već i u sferi čitave modne industrije. Njoj su se tokom decenija divili, ali i od nje strahovali zaposleni, klijenti, pa čak i američki establišment.

Ostaće upamćena i kao prva urednica koja je na naslovnu stranu počela da stavlja poznate ličnosti, a ne samo supermodele. Među "pionirima" se tokom osamdesetih našla pevačica Madona, a zatim i mnoge druge zvezde iz sveta glume i muzike. Ovaj model se kasnije raširio i u drugim publikacijama, zadržavši se do danas.

Zadržava svoju kancelariju NOVA glavna urednica "Voga" neće se useliti u Vinturinu kancelariju, izvestili su američki mediji. - Neću menjati kancelarije, niti jedan jedini komad moje grnčarije Klaris Klif. Tokom godina koje dolaze, svu svoju pažnju ću usmeriti na globalno liderstvo i rad sa našim timom briljantnih urednika širom sveta, pomažući im na svaki mogući način - rekla je Ana Vintur u izjavi za "Njujork tajms".

Osim toga, ostaće upamćena i po tome što je uspela da u modnu industriju lansira neke od najpoznatijih modnih kreatora današnjice. Postala je deo pop kulture uz svoj prepoznatljivi stil, sa čuvenom bob frizurom i tamnim, crnim naočarima za sunce. Nedavno je ispričala zašto uvek nosi sunčane naočare, zbog kojih je svojevremeno dobijala epitet - enigme.

- Pomažu mi da budem viđena i da ne budem viđena. To je moj prepoznatljivi rekvizit - objasnila je.

A koliko je njen uticaj na pop kulturu bio veliki pokazuje i činjenica da je bila inspiracija za čuveni film "Đavo nosi Pradu" iz 2006. godine, čiji se nastavak upravo snima na ulicama Njujorka.

Iako će biti zadužena za svakodnevno vođenje redakcije, Malova će morati da odgovara Vinturovoj, koja će joj biti nadređena. Stoga se otvara pitanje da li će časopis zaista doživeti promene u vreme kada print kao forma sve više gubi na važnosti u sferi digitalnih medija, društvenih mreža i rastućeg uticaja veštačke inteligencije. Kao i da li će Ana iza kulisa nastaviti da vuče konce.

- Ne mislim da postoji mišljenje da je "Vogu" potrebna nova vizija. Ana je jasno stavila do znanja da ostaje da kontroliše posao u američkom "Vogu", tako da mislim da će njena reč i dalje biti poslednja - izjavila je Aleksandra Šulman, bivša urednica britanskog "Voga" za Bi-Bi-Si.

Kandidati na kladionicama DOK je Vinturova pažljivo birala naslednicu, kladionice su imale svoje kandidate. Tako su se među imenima nove glavne urednice "Voga" pominjale neke nerealne opcije poput vojvotkinje od Saseksa Megan Markl, rijaliti zvezde Kim Kardašijan i manekenke i pevačice Viktorije Bekam. U bubnju su bili i aktuelna urednica britanskog "Voga" Čiomi Nadi, zatim urednica "Fajnenšl tajmsa" Džo Elison, kao i jedan muškarac - Vil Velč, urednik časopisa GQ.