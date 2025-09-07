PONOVO BUKTI VELIKI POŽAR KOD KOČANA: Gori fabrika, ima povređenih
U OPERACIJI su uključene ekipe iz Kočana i Makedonske Kamenice, kao i vatrogasci iz Štipa.
Prema prvim izveštajima najmanje četiri vatrogasca su povređena dok su pokušavala da stave vatru pod kontrolu u velikom požaru koji je sinoć izbio u fabrici slatkiša Makprogres u Vinici kod Kočana u Severnoj Makedoniji.
Vatrogasci iz Štipa, Kočana i Svetog Nikole našli su se u dramatičnoj situaciji nakon što su se zaglavili u rastopljenom šećeru iz fabrike u Vinici poznatoj po brendu "Vinčini" (Vincinni), prenosi portal prv.mk.
Nezvanično, neki od povređenih su bili vatrogasci koji su pokušavali da izvuku svoje kolege iz plamena.
Gradonačelnik Vinice je već zatražio dodatnu pomoć od susednih opština u gašenju požara.
Na licu mesta su i policija i kola hitne pomoći.
Kako navodi portal, situacija je ozbiljna i borba sa plamenom je još u toku.
(Alo)
