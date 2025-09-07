POZNAT UZROK JEZIVE NESREĆE U LISABONU: Ni kočničar nije uspeo da spreči fatalnu stvar zbog koje je poginulo 16 osoba
UZROK nesreće na uspinjači u Lisabonu u kojoj je poginulo 16 osoba je pucanje sajle koja povezuje dva vagona, što je dovelo do gubitka kontrole i katastrofalnog pada, navodi se u izveštaju portugalske Kancelarije za prevenciju i istragu avionskih i železničkih nesreća.
Napominje se da je sajla prekinuta nakon što su kabine prešle tek oko šest metara, prenosi Skaj njuz.
Kočničar je odmah aktivirao pneumatsku i ručnu kočnicu, ali to nije uspelo da zaustavi vozilo koje se ubrzalo do oko 60 km/h i na kraju izletelo iz šina.
Istraga je postavila pitanje održavanja opreme, ali prema dostupnim podacima, pregled i održavanje uspinjače bili su redovni i ažurni.
Na dan nesreće izvršen je zakazani vizuelni pregled, ali deo sajle gde je došlo do pucanja nije bio vidljiv bez rastavljanja uređaja.
Incident se dogodio u sredu oko 18 časova, kada je gornji vagon jurnuo nizbrdo pre nego što izleteo iz šina i udario u zgradu 30 metara od dna pruge.
Žičara Glorija, nacionalni spomenik iz 1914. godine, povezuje Trg Restauradores u centru Lisabona sa vidikovcem u četvrti Bairo Alto.
Putovanje je kratko, svega 265 metara, traje oko tri minuta i jedna je od omiljenih atrakcija za turiste.
(Tanjug)
