NETANJAHU SE SVETI FRANCUSKOJ: Planira da zatvori konzulat u Jerusalimu
IZRAELSKI premijer Benjamin Netanjahu razmatra zatvaranje Francuskog konzulata u Jerusalimu kao odgovor na odluku francuskog predsednika Emanuela Makrona da prizna državu Palestinu, preneo je u petak Frens Info.
Zatvaranje Francuskog konzulata u Jerusalimu „je na stolu izraelskog premijera“, rekla je za Frens Info zamenik ministra spoljnih poslova Izraela, Šaren Haskel.
Haskel je navela da bi zatvaranje bilo odgovor na odluku Francuske da prizna Palestinu.
- To smo uradili sa Norveškom, sa Irskom, i možemo razmotriti da to uradimo i sa drugima - dodala je ona.
Francuska i nekoliko evropskih zemalja, uključujući Belgiju, Veliku Britaniju, Kanadu i Australiju, planiraju da priznaju palestinsku državnost tokom predstojećih sastanaka Generalne skupštine UN od 8. do 23. septembra, pridružujući se 147 nacija koje su to već učinile.
Od 2. marta, izraelske vlasti su potpuno zatvorile sve granične prelaze sa Gazom, gurajući populaciju od 2,4 miliona ljudi u glad.
Procena bezbednosti hrane koju podržava UN već je potvrdila postojanje gladi u severnoj Gazi i očekuje se da će se ona proširiti južnije do kraja ovog meseca.
Genocid u Gazi traje već 700 dana u petak, pri čemu je Izrael ubio 64.300 Palestinaca.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je poternice za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovečnosti u Gazi.
Izrael se takođe suočava sa tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.
(AA)
