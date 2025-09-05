"MEDVED JE MEDVED": Ovo je Putinov komentar na fotografiju koja je obišla svet (FOTO/VIDEO)

RUSKI predsednik Vladimir Putin odgovorio je šalom na pitanje "koje mesto zauzima ruski medved u savezu sa kineskim zmajem i indijskim slonom", rekavši kratko "medved je medved".

Foto: Kremlin.ru

Na plenarnoj sednici Istočnog ekonomskog foruma moderator je podsetio Putina na fotografiju koja je obišla sve svetske medije na kojoj se vidi kako sedi sa predsednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom i premijerom Indije Narendrom Modijem, prenosi TASS.

Foto: Printskrin

Fotografija je bila opisana kao susret "indijskog slona, kineskog zmaja i ruskog medveda", a moderator je uputao Putina "kakvo mesto uopšte zauzima medved u ovoj uniji".

- Medved je medved - odgovorio je u šali predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin.

Predsednik Putin je takođe rekao da je medved simbol Rusije, ali podsetio je da najveći tigar na svetu živi u Rusiji, a to je sibirski ili usurski tigar.

(Tanjug)