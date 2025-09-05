"MEDVED JE MEDVED": Ovo je Putinov komentar na fotografiju koja je obišla svet (FOTO/VIDEO)
RUSKI predsednik Vladimir Putin odgovorio je šalom na pitanje "koje mesto zauzima ruski medved u savezu sa kineskim zmajem i indijskim slonom", rekavši kratko "medved je medved".
Na plenarnoj sednici Istočnog ekonomskog foruma moderator je podsetio Putina na fotografiju koja je obišla sve svetske medije na kojoj se vidi kako sedi sa predsednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom i premijerom Indije Narendrom Modijem, prenosi TASS.
Fotografija je bila opisana kao susret "indijskog slona, kineskog zmaja i ruskog medveda", a moderator je uputao Putina "kakvo mesto uopšte zauzima medved u ovoj uniji".
- Medved je medved - odgovorio je u šali predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin.
Predsednik Putin je takođe rekao da je medved simbol Rusije, ali podsetio je da najveći tigar na svetu živi u Rusiji, a to je sibirski ili usurski tigar.
(Tanjug)
