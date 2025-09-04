Svet

GUGL PRED PLAĆANJEM ODŠTETE OD 425,7 MILIONA DOLARA: Špijunirali pametne telefone gotovo deceniju

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

04. 09. 2025. u 23:15

AMERIČKI savezni sud naložio je kompaniji Gugl da plati 425,7 miliona dolara zbog nedozvoljenog špijuniranja pametnih telefona ljudi tokom skoro decenije.

Foto: freepik

Presuda doneta u sredu na saveznom sudu u San Francisku usledila je nakon više od dve nedelje trajanja suđenja u grupnoj tužbi koja je obuhvatala oko 98 miliona pametnih telefona u Sjedinjenim Američkim Državama između 1. jula 2016. i 23. septembra 2024, preneo je Rojters.

To znači da ukupna dosuđena odšteta u petogodišnjem slučaju iznosi oko četiri dolara po uređaju.

Gugl je negirao da je nepravilno pratio onlajn aktivnosti ljudi koji su mislili da su se zaštitili kontrolama privatnosti.

Kompanija je ostala pri stavu, iako je osmočlana porota zaključila da je Gugl špijunirao korisnike kršeći kalifornijske zakone o privatnosti.

-Ova odluka pogrešno razume kako naši proizvodi funkcionišu i mi ćemo se žaliti na nju, rekao je danas portparol Gugla Hoze Kastaneda.

Foto: Profimedia

On je dodao da Guglovi alati za privatnost daju ljudima kontrolu nad njihovim podacima.

-A kada isključe personalizaciju, mi poštujemo taj izbor, naveo je Kastaneda.

Advokati, koji su podneli tužbu, tvrdili su da je Gugl koristio podatke, koje je prikupio sa pametnih telefona, bez dozvole korisnika kako bi prodavao oglase prilagođene njihovim individualnim interesima.

Ta strategija je rezultirala dodatnim prihodom kompanije od milijarde dolara.

Advokati su tu prodaju oglasa okarakterisali kao nezakonito profiterstvo i smatrali da to zaslužuje odštetu od preko 30 milijardi dolara.

Iako je porota došla do daleko nižeg proračuna odštete, jedan od advokata koji su pokrenuli tužbu protiv Gugla pozdravio je ishod kao pobedu zaštite privatnosti.

(Tanjug)

