"PUTINU SE NE MOŽE VEROVATI" Starmer: Dali smo neraskidivu zakletvu Ukrajini
BRITANSKI premijer Kir Starmer izjavio je danas da je "Koalicija voljnih" dala "neraskidivu zakletvu" Ukrajini i upozorio da se ruskom predsedniku Vladimiru Putinu "ne može verovati".
"Ruski lider namerno odlaže mirovne pregovore dok pokreće napade na Ukrajinu. To je dodatno potvrđeno neselektivnim napadima na Kijev prošle nedelje, koji su prouzrokovali značajnu štetu zgradama Britanskog saveta i delegacije EU", naveo je Starmer, obraćajući se putem video-linka učesnicima sastanka "Koalicije voljnih" u Parizu, prenosi Skaj njuz.
Britanski premijer je naglasio da ta grupa ima obavezu prema Ukrajini, uz podršku predsednika SAD Donalda Trampa, i da je jasno da sada "moraju da idu još dalje kako bi izvršili pritisak na Putina da obezbedi prekid neprijateljstava".
Starmer je pozdravio najave nekih ukrajinskih partnera o snabdevanju Kijeva raketama dugog dometa.
Danas je u Parizu održan sastanak više od 30 lidera zemalja "Koalicije voljnih" za podršku Ukrajini, a sastanku je prisustvovao i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
(Tanjug)
