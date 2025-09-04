"PUTINU SE NE MOŽE VEROVATI" Starmer: Dali smo neraskidivu zakletvu Ukrajini

BRITANSKI premijer Kir Starmer izjavio je danas da je "Koalicija voljnih" dala "neraskidivu zakletvu" Ukrajini i upozorio da se ruskom predsedniku Vladimiru Putinu "ne može verovati".

Foto: Profimedia

"Ruski lider namerno odlaže mirovne pregovore dok pokreće napade na Ukrajinu. To je dodatno potvrđeno neselektivnim napadima na Kijev prošle nedelje, koji su prouzrokovali značajnu štetu zgradama Britanskog saveta i delegacije EU", naveo je Starmer, obraćajući se putem video-linka učesnicima sastanka "Koalicije voljnih" u Parizu, prenosi Skaj njuz.

Britanski premijer je naglasio da ta grupa ima obavezu prema Ukrajini, uz podršku predsednika SAD Donalda Trampa, i da je jasno da sada "moraju da idu još dalje kako bi izvršili pritisak na Putina da obezbedi prekid neprijateljstava".

Starmer je pozdravio najave nekih ukrajinskih partnera o snabdevanju Kijeva raketama dugog dometa.

Danas je u Parizu održan sastanak više od 30 lidera zemalja "Koalicije voljnih" za podršku Ukrajini, a sastanku je prisustvovao i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.



(Tanjug)