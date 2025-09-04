Svet

"PUTINU SE NE MOŽE VEROVATI" Starmer: Dali smo neraskidivu zakletvu Ukrajini

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

04. 09. 2025. u 16:29

BRITANSKI premijer Kir Starmer izjavio je danas da je "Koalicija voljnih" dala "neraskidivu zakletvu" Ukrajini i upozorio da se ruskom predsedniku Vladimiru Putinu "ne može verovati".

ПУТИНУ СЕ НЕ МОЖЕ ВЕРОВАТИ Стармер: Дали смо нераскидиву заклетву Украјини

Foto: Profimedia

"Ruski lider namerno odlaže mirovne pregovore dok pokreće napade na Ukrajinu. To je dodatno potvrđeno neselektivnim napadima na Kijev prošle nedelje, koji su prouzrokovali značajnu štetu zgradama Britanskog saveta i delegacije EU", naveo je Starmer, obraćajući se putem video-linka učesnicima sastanka "Koalicije voljnih" u Parizu, prenosi Skaj njuz.

Britanski premijer je naglasio da ta grupa ima obavezu prema Ukrajini, uz podršku predsednika SAD Donalda Trampa, i da je jasno da sada "moraju da idu još dalje kako bi izvršili pritisak na Putina da obezbedi prekid neprijateljstava".

Starmer je pozdravio najave nekih ukrajinskih partnera o snabdevanju Kijeva raketama dugog dometa.

Danas je u Parizu održan sastanak više od 30 lidera zemalja "Koalicije voljnih" za podršku Ukrajini, a sastanku je prisustvovao i ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.
 

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

NOVI TONOVI OD TRAMPOVOG ČOVEKA: Novi poljski predsednik Navrocki u prvoj poseti inostranstvu sastao se sa šefom Bele kuće
Svet

0 0

NOVI TONOVI OD "TRAMPOVOG ČOVEKA": Novi poljski predsednik Navrocki u prvoj poseti inostranstvu sastao se sa šefom Bele kuće

PRVO putovanje u inostranstvo novog poljskog predsednika Karola Navrockog završilo se u Ovalnom kabinetu, gde se sastao sa američkim kolegom Donaldom Trampom. Očekivalo se da će se na stolu dvojice lidera kao glavna tema naći prisustvo američkih vojnika u Poljskoj, ali i učvršćivanje bliskih odnosa dveju zemalja. Poljska, koja se graniči sa ruskom Kalinjingradskom oblašću i Ukrajinom, predstavlja važnu stratešku tačku za SAD.

04. 09. 2025. u 16:34

Politika
Tenis
Fudbal
LUDNICA! Evo šta sve Srbija mora sad da uradi da bi stigla do finala Evropskog prvenstva u košarci 2025!

LUDNICA! Evo šta sve Srbija mora sad da uradi da bi stigla do finala Evropskog prvenstva u košarci 2025!