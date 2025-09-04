BROJ ŽRTAVA ZEMLJOTRESA U AVGANISTANU PREMAŠIO 2.200: Uništeno 6.700 kuća - Spasioci i dalje izvlače tela iz ruševina

BROJ žrtava zemljotresa koji je pogodio Avganistan u nedelju i u utorak dostigao je 2.205, dok je povređenih najmanje 3.640, saopštila je danas talibanska uprava u toj zemlji.

Foto: EPA

Vlasti su navele da je uništeno 6.700 kuća, prenosi Rojters. U pojedinim oblastima uništeno je čak 98 odsto kuća. Kako se navodi, spasioci su i danas izvlačili tela iz ruševina. Operacije potrage nastavljene su u pogođenim planinskim područjima.

Ujedinjene nacije upozorile su da bi broj žrtava mogao biti i veći, jer su ljudi i dalje zarobljeni pod ruševinama dok vreme ističe za preživele.

"Humanitarne potrebe su ogromne i brzo rastu. Do 84.000 ljudi je direktno i indirektno pogođeno, a hiljade su raseljene", saopštila je Međunarodna federacija društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca.

Prvi zemljotres, jačine šest stepeni Rihterove skale, podseća Rojters, koji je bio jedan od najsmrtonosnijih u Avganistanu poslednjih godina, izazvao je veliku štetu i razaranje u provincijama Kunar i Nangarhar u nedelju, kada je udario na maloj dubini od 10 kilometara. Drugi zemljotres, magnitude 5,5 stepeni Rihterove skale, u utorak je izazvao paniku i prekinuo spasilačke napore, jer je kamenje klizilo niz planine i preseklo puteve do sela u udaljenim područjima. Avganistan je sklon smrtonosnim zemljotresima, posebno u planinskom vencu Hindukuš, gde se spajaju Indijska i Evroazijska tektonska ploča.

(Tanjug)