DAN ŽALOSTI NAKON TRAGEDIJE U PORTUGALU: Tužilac najavio temeljnu istragu - javnost ujedinjena u pomoći nastradalima
U SREDU, 3. septembra 2025. godine, u samom centru Lisabona dogodila se nesreća kada je žičara Gloria, jedan od najprepoznatljivijih simbola portugalske prestonice, iskliznula sa kablova i udarila u obližnju zgradu.
Tom prilikom život je izgubilo 16 osoba, dok je 18 povređeno, među kojima su i trogodišnje dete i trudnica. Pet povređenih nalazi se u kritičnom stanju.
Na lice mesta brzo su izašle ekipe policije, vatrogasaca i hitne pomoći, dok su vlada i lokalne vlasti aktivirale sve relevantne službe – od zdravstvenih ustanova do civilne zaštite i saobraćajnih inspekcija.
Uzrok nesreće još nije poznat, ali jedan od svedoka izjavio je da je video kabinu "van kontrole, bez kočnica“.
Zvaničnici su saopštili da su među stradalima i strani državljani.
Žičara, koja je u funkciji od 19. veka, povezuje centar Lisabona sa gornjim delom grada i predstavlja jednu od omiljenih atrakcija turista.
Javnost konsolidovana oko pomoći nastradalima i porodicama, pitanje krivice i odgovornosti ostavljeno institucijama
reakcijama koje su usledile u Portugalu, pažnja javnosti usmerna je na sprovođenju istrage i na pomoći porodicama žrtava.
Gradonačelnik Lisabona, Karlos Moedas, obišao je bolnicu u kojoj se nalaze povređeni i nazvao nesreću "tragičnim trenutkom za grad“.
Portugalska vlada je odmah proglasila dan žalosti, dok je predsednik Marselo Rebelo de Soza izrazio "saučešće i solidarnost sa porodicama pogođenim ovom tragedijom“.
Vlada Portugala juče je objavila saopštenje u kojem ističe da je „prioritet pružanje pomoći žrtvama“.
"Nadležne vlasti sprovešće u odgovarajuće vreme sve potrebne istrage kako bi se utvrdili uzroci ove tragične nesreće“, navodi se u saopštenju.
Vlada Portugala aktivno prati situaciju i koordinira rad javnih hitnih službi, zdravstvenih ustanova, civilne zaštite, službi bezbednosti i prevoznih institucija, kojima su dati jasni zadaci da pruže podršku žrtvama i njihovim porodicama.
"Vlada i premijer duboko žale zbog nesreće koja se dogodila na Elevadoru da Glpria u Lisabonu i izražavaju duboko saučešće i solidarnost prema žrtvama i porodicama nastradalih“, piše u Vladinom saopštenju.
Politički predstavnici različitih opcija, bez obzira na stranačke razlike, uputili su saučešće.
Javnost Portugala je okupjena oko pomoći nastradalima i njihovim porodicama – dok se pitanja krivice i odgovornosti prepuštaju institucijama i rezultatima istrage nesreće.
Već su pokrenute simultane istrage o uzrocima tragedije
Istragu sprovode kompanija koja upravlja gondolom "Carris“, Nacionalna uprava za bezbednost saobraćaja i kriminalistička policija.
Mesto događaja obišao je i tužilac, koji je najavio temeljitu i sveobuhvatnu istragu fokusiranu na prikupljanje činjenica.
U ovom trenutku ne govori se o političkoj odgovornosti, nesreća se ne dovodi u vezu sa korupcijom ili zloupotrebama, niti su upućeni zahtevi za ostavkama gradonačelnika ili ministara.
Slični primeri u Evropi
Urušavanje mosta Morandi u Đenovi 2018. godine, koje je odnelo 43 života, ostalo je upamćena kao jedna od najvećih tragedija koje su pogodile Italiju.
Nakon sprovođena istrage od strane nadležnih institucija, doneta odluka o oduzimanju koncesije privatnoj kompaniji koja je upravljala mostom.
Kao i u slučaju Portugala, fokus javnosti bio je na pomoći porodicama stradalih.
Požar u katedrali Notr Dam u Francuskoj 2019. godine nije rezultirao ljudskim žrtvama, ali je takože izazvao veliku svetsku pažnju javnosti.
Budući da se radi o jednom od simbola Francuske, domaća i svetska javnost bila je fokusirana na neophodnost obnavljanje ovog značajnog kulturnog simbola koji je deo svetske baštine.
