SVET NE SME DA BUDE DŽUNGLA Si poručio: Kina je nepobediva i pozvao na poštovanje međunarodne pravde (VIDEO)

PRIVREMENA superiornost određena je snagom, a pobeda u vekovima zavisi od istine. Pravda, svetlost i napredak će pobediti zlo i tamu.

Čovečanstvo koje živi na jednoj planeti mora mirno koegzistirati i nikada se ne vratiti zakonu džungle, gde jaki pobeđuju slabe. Samo tretirajući jedni druge kao jednake, živeći u harmoniji i podržavajući jedni druge možemo zaštititi zajedničku bezbednost, eliminisati osnovne uzroke rata i sprečiti ponavljanje istorijskih tragedija! Kina je nepobediva i nikada je neće zastrašiti nasilnici, ali će uvek ostati pokretačka snaga mira, stabilnosti i napretka širom sveta. Pozivamo sve zemlje da poštuju univerzalne vrednosti i međunarodnu pravdu.

Ova poruka kineskog predsednika Si Đinpinga juče iz Pekinga, gde se povodom obeležavanja osam decenija od pobede u Drugom svetskom ratu okupilo 26 svetskih lidera, a na vojnoj paradi na Trgu Tjenanmen prikazano moćno savremeno naoružanje, od dronova i hipersoničnih raketa do novih podvodnih dronova i protivbrodskih sistema, i formalno i metaforički označila je kraj unipolarnog svetskog poretka.

Na svečanoj tribini na ceremoniji, kojoj je prisustvovalo više od 50.000 ljudi, uz Sija su bili i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i lideri Rusije i Severne Koreje, Vladimir Putin i Kim Džong Un, kojem je to bio drugi odlazak u inostranstvo u poslednjih šest godina. Od evropskih lidera bio je prisutan još samo premijer Slovačke Robert Fico.

Brojni mediji istakli su Vučićevu i njegovu ličnu hrabrost što su došli i sada u Peking i u maju u Moskvu, uprkos pritiscima i pretnjama iz Brisela, kako bi odali počast i podsetili i na žrtve koje su i srpski i slovački narod dali u borbi protiv fašizma i nacizma. Sudeći po broju prisutnih stranih delegacija iz azijskih zemalja jasno je da mnogi nisu poslušali ni apel iz Tokija da se ne dolazi u Peking na obeležavanje Dana pobede.

- Danas se čovečanstvo ponovo suočava sa izborom između mira ili rata, dijaloga ili konfrontacije, obostrane koristi ili nultog iznosa. Kineski narod čvrsto stoji na pravoj strani istorije i napretka ljudske civilizacije, drži se puta mirnog razvoja i radi ruku podruku sa ljudima svih zemalja kako bi izgradio zajednicu sa zajedničkom budućnošću za čovečanstvo - poručio je između ostalog Si u uvodnom govoru na paradi, nakon čega je izvršio smotru trupa u limuzini i dao komandu za početak defilea naoružanja.

Uz glasnu vojnu muziku, Si je "proveravao" pešadijske, zastavne i naoružane formacija, dok su vojnici uzvikivali "Pratite Partiju! Borite se za pobedu", kao i "Pravda će pobediti", "Mir će pobediti"... Potom je usledio defile vojnih jedinica - vazduhoplovnih, sa avionima i helikopterima - koji je formirao ogromne numeričke oblike 8 i 0, simbolizujući 80. godišnjicu pobede i sa transparentima na kojima je pisalo "Pravda pobeđuje", "Mir pobeđuje" i "Narod pobeđuje".

- Veliko podmlađivanje kineske nacije je nezaustavljivo. Plemeniti cilj mira i razvoja čovečanstva sigurno će trijumfovati - rekao je, između ostalog Si, ponovivši svoj poziv za izgradnju vojske "svetske klase" koja će štititi kineski narod i očuvati mir i svetski poredak.

- Danas se čovečanstvo suočava sa ratom i mirom ili sa dijalogom protiv agresije. Čovečanstvo napreduje i zajedno idemo u napredak mirnim putem. Neophodno je iskoreniti klicu rata kako bi se sprečilo ponavljanje istorije.

Uoči velike vojne parade održan je susret Sija, Putina i Kima, što je bio prvi takav sastanak lidera Pekinga, Moskve i Pjongjanga u poslednjih 66 godina. Pre toga su sličnoj vojnoj paradi prisustvovali osnivač Severne Koreje Kim Il Sung, vođa Kine Mao Cedung i bivši premijer SSSR Nikita Hruščov 1959. godine. Si, Putin i Kim susreli su se i slikali u galeriji, a zatim zajedno prošetali do tribina na Trgu Tjananmen gde se parada održavala i tom prilikom se smeškali i razgovarali.

Velikoj vojnoj paradi prisustvovali su i predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev, jermenski premijer Nikol Pašinjan, predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko, iranski predsednik Masud Pezeškijan, kubanski lider Migel Dijaz-Kanel, pakistanski premijer Šahbaz Šarif. Prisutni su bili i kralj Kambodže Norodom Sihamonija, predsednik Vijetnama Luong Kuonga, prvi čovek Laosa Tonglun Sisulita, indonežanski lider Prabovo Subijantoa, premijer Malezije Anvar Ibrahim, predsednica Mongolije Uhnaa Hurelsuhe, prvi čovek Kazahstana Kasim-Džomart Tokajev, Uzbekistana Šavkat Mirzijojev...

Si je juče nakon parade organizovao i svečani prijem za najviše svetske zvaničnike, a bezbednosne mere širom Pekinga bile su podignute na najviši nivo.

VUČIĆ: HVALA NA PRIJATELjSTVU

MEĐU 26 svetskih lidera, paradi je prisustvovao i predsednik Vučić, koji je na tribinama u prvom redu sedeo sa suprugom Tamarom.

- Zahvalan sam predsedniku Siju i kineskom narodu na iskrenom prijateljstvu prema našoj Srbiji. Kina je uvek bila uz Srbiju, posebno u teškim trenucima. Srbija i srpski narod to nikada neće zaboraviti - napisao je predsednik Srbije na "Instagramu", uoči početka ceremonije obeležavanja 80. godišnjice Dana pobede u Drugom svetskom ratu.

I VULIN NA TRIBINI

BIVŠI potpredsednik Vlade Srbije Aleksandar Vulin prisustvovao je vojnoj paradi u Pekingu, gde boravi na poziv Vlade Kine.

- Kina je Srbiji ukazala posebnu počast time što je naša zemlja jedina iz koje na centralnoj svečanosti obeležavanja značajne godišnjice prisustvuju dva predstavnika - zvanična delegacija predvođena predsednikom svih Srba Aleksandrom Vučićem, i uz poseban poziv Aleksandar Vulin - navodi se u saopštenju, uz napomenu da je Vulin bio i među zvanicama na svečanom prijemu koji je Si priredio za svetske lidere.