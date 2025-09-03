"RECITE HAMASU DA ODMAH VRATI SVIH 20 TALACA" Tramp zapretio: Kada to urade rat će se završiti
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ponovio je danas poziv Hamasu da oslobodi sve taoce i nagovestio da bi izraelski rat u Gazi bio okončan kada bi to učinili.
"Recite Hamasu da odmah vrati svih 20 talaca, ne 2, 5 ili 7 i stvari će se brzo promeniti. Završiće se!", rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social.
U gradu Gaza nalazi se više stotina hiljada izbeglica iz celog Pojasa Gaze.
Premijer Izraela Benjamnin Netanjahu insistira da Hamas, koji vlada Gazom skoro dve decenije, ali sada kontroliše samo delove teritorije, mora biti poražen ako ne položi oružje i ne preda se.
(Tanjug)
Preporučujemo
NETANJAHU NAPAO PREMIJERA BELGIJE: "Vever želi da nahrani terorističkog krokodila"
03. 09. 2025. u 17:52
TRAMP SE PODSMEVA "NAPADU RUSIJE" I URSULINOJ DRAMI NA LETU: Oduzeli su joj telefon, ja bih bio srećan da mi se to desilo
03. 09. 2025. u 15:07 >> 15:18
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)