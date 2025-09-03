"RECITE HAMASU DA ODMAH VRATI SVIH 20 TALACA" Tramp zapretio: Kada to urade rat će se završiti

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp ponovio je danas poziv Hamasu da oslobodi sve taoce i nagovestio da bi izraelski rat u Gazi bio okončan kada bi to učinili.

"Recite Hamasu da odmah vrati svih 20 talaca, ne 2, 5 ili 7 i stvari će se brzo promeniti. Završiće se!", rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social.



U gradu Gaza nalazi se više stotina hiljada izbeglica iz celog Pojasa Gaze.

Premijer Izraela Benjamnin Netanjahu insistira da Hamas, koji vlada Gazom skoro dve decenije, ali sada kontroliše samo delove teritorije, mora biti poražen ako ne položi oružje i ne preda se.



