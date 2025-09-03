KINA PRIKAZALA MOĆNU JL-3: Nova nuklearna raketa za lansiranje sa podmornica može da pogodi SAD i Evropu i već je u službi (VIDEO)
NA vojnoj paradi 3. septembra, kojom je obeležena 80. godišnjica završetka Drugog svetskog rata u Aziji, Narodna oslobodilačka armija Kine (PLA) prvi put je javno predstavila JL-3 interkontinentalnu balističku raketu lansiranu s podmornica (SLBM).
Ova raketa predstavlja ključnu komponentu kineskog pomorskog nuklearnog odvraćanja i simbol je ubrzane modernizacije kineskih strateških snaga.
Novi JL-3 vizuelno podseća na svog prethodnika JL-2, koji je prvi put prikazan na paradi 2019. godine, ali analitičari ističu da je ova raketa u službi kineske mornarice već od 2021. godine.
Razvoj JL-3 je ključan jer omogućava kineskim podmornicama klase Type 094A da dosegnu mete širom Evrope i čitave teritorije Sjedinjenih Američkih Država, i to iz bezbednih zona u vodama severoistočne Azije.
TEHNIČKE PREDNOSTI JL-3
Iako Kina detalje o raketi čuva u strogoj tajnosti, vojni izvori ukazuju da JL-3 donosi značajna unapređenja u odnosu na JL-2:
*Veći domet: Procene govore da JL-3 može da pogodi ciljeve udaljene više od 10.000 kilometara, što omogućava podmornicama da ostanu u sigurnim teritorijalnim ili obalskim vodama i dalje izvršavaju strateške zadatke.
*Višestruke bojeve glave: Nova raketa navodno može da nosi veći broj bojevih glava s nezavisnim ponovnim ulaskom (MIRV), čime se povećava mogućnost istovremenog gađanja više ciljeva.
*Veća preciznost i otpornost na presretanje: Napredna navigacija i sistemi za izbegavanje protivraketne odbrane daju JL-3 veću šansu da probije složene protivvazdušne i protivraketne sisteme.
POREĐENjE SA DRUGIM SILAMA
Uprkos ovom tehnološkom napretku, kineski pomorski nuklearni arsenal i dalje je ograničen u poređenju sa arsenalima Rusije i Sjedinjenih Američkih Država.
*Kina trenutno raspolaže sa samo šest podmornica klase Type 094, od kojih svaka nosi po 12 JL-2 ili JL-3 raketa.
*Rusija ima 13 balističkih podmornica, uključujući pet starijih klase Delta 4 i osam najsavremenijih klase Borei. Podmornice Borei, iako veće – sa deplasmanom od 24.000 tona – nose po 16 balističkih raketa.
*Sjedinjene Američke Države raspolažu sa 18 podmornica klase Ohio, koje su još veće (18.750 tona) i mogu da nose do 20 balističkih raketa svaka.
U poređenju sa ovim gigantima, kineske podmornice klase Type 094, sa deplasmanom od samo 11.000 tona, imaju znatno manji kapacitet. Međutim, naprednost JL-3 rakete pomaže Kini da delimično nadoknadi taj nedostatak, povećavajući realnu moć odvraćanja njenog nuklearnog arsenala.
STRATEŠKI ZNAČAJ JL-3
Uvođenje JL-3 rakete ima dalekosežne posledice na globalnu bezbednost i geopolitičku ravnotežu. Sa većim dometom i boljom mobilnošću, kineske podmornice sada mogu da deluju iz sigurnih voda u Žutom moru, Istočnokineskom moru ili čak iz Južnokineskog mora, čime značajno smanjuju rizik od otkrivanja i uništenja od strane američkih ili japanskih pomorskih snaga.
Ovo omogućava Kini da stvori pouzdan drugi udar – ključni element nuklearnog odvraćanja, gde neprijatelj zna da, čak i ako izvede prvi napad, kineski odgovor može biti devastirajući.
Iako JL-3 donosi značajan skok u sposobnostima, kineska mornarica je svesna da broj podmornica i dalje predstavlja ograničenje. Zbog toga je u razvoju nova generacija balističkih podmornica, klasa Type 096, čije se uvođenje u službu očekuje u prvoj polovini 2030-ih godina. Ove podmornice bi trebalo da nose veći broj JL-3 raketa, uz naprednije sisteme za smanjenje buke i sofisticiraniju elektroniku, što će značajno povećati njihovu preživljivost u borbenim uslovima.
KINA I TRKA U NAORUŽANjU
Otkriće JL-3 rakete pokazuje da Kina ubrzano smanjuje jaz u pomorskim strateškim kapacitetima u odnosu na vodeće svetske sile. Dok je Peking već dostigao ili prestigao SAD i Rusiju u oblastima kao što su razvoj modernih razarača, fregata i hipersoničnih projektila, sektor nuklearnih podmornica i dalje ostaje prostor za dalji napredak.
Međutim, kombinacija nove rakete JL-3 i nadolazeće klase Type 096 omogućava Kini da poveća kredibilitet svog nuklearnog odvraćanja i postane ravnopravan igrač u ovoj sferi globalne bezbednosti.
Predstavljanje JL-3 rakete na vojnoj paradi nije bilo samo demonstracija vojne moći, već i jasna politička poruka. U trenutku kada tenzije u Indo-Pacifiku rastu zbog Tajvana, spornih ostrva i prisustva američke mornarice u regionu, Kina želi da pokaže da ima sposobnost da odgovori na svaku pretnju – ne samo regionalnu, već i globalnu.
Za Vašington i njegove saveznike, JL-3 znači da se računica odvraćanja menja: američki gradovi sada su u dometu kineskih podmornica koje ne moraju da napuštaju sopstvene vode. To stavlja dodatni pritisak na američke odbrambene planere i povećava značaj kontrole morskih puteva i razvoja protivpodmorničkih tehnologija.
Uvođenje JL-3 balističke rakete označava istorijski trenutak za kinesku mornaricu i celokupne strateške snage Narodne oslobodilačke armije. Iako Kina i dalje ima manju flotu podmornica u poređenju sa SAD i Rusijom, napredak u tehnologiji raketa i planovi za novu generaciju podmornica jasno pokazuju da se Peking ubrzano pozicionira kao globalna sila prvog reda.
Ovo dostignuće ne samo da menja odnos snaga u Indo-Pacifiku, već i menja globalnu ravnotežu, signalizirajući da će Kina u narednim decenijama igrati još značajniju ulogu u oblikovanju svetske bezbednosti i geopolitike.
oruzjeonline.com
