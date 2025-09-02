KRVAV VIKEND U ČIKAGU: Osam mrtvih i 50 ranjenih u pucnjavama
TOKOM produženog vikenda povodom američkog Praznika rada (Labor Day) koji se slavi prvog ponedeljka u septembru, u nizu oružanih incidenata u Čikagu ubijeno je osam osoba, dok je još 50 ranjeno, saopštila je danas policija.
Prema preliminarnim podacima, od petka uveče do ponedeljka uveče ukupno 58 osoba je pogođeno u 37 odvojenih pucnjava širom trećeg najvećeg grada u SAD.
Većina pucnjava imala je po jednu žrtvu, ali je u tri slučaja povređeno više osoba, prenosi AP.
Nekoliko povređenih je u kritičnom stanju, a u većini slučajeva još nema uhapšenih.
Sličan talas nasilja desio se i prošle godine tokom istog praznika, kada je sedam osoba ubijeno, a više od 20 ranjeno.
Povećan broj pucnjava nije neuobičajen za Čikago, posebno tokom letnjih prazničnih vikenda, kada pojedini delovi grada, naročito na zapadu i jugu, beleže rast nasilja, navodi AP.
Policija je saopštila da je u subotu uveče sedam osoba ranjeno u pucnjavi iz automobila u pokretu u južnom delu grada.
U nedelju rano ujutro četvoro ljudi ranjeno je kada su dve grupe ispalile hice iz vozila na grupu ispred kuće.
U ponedeljak je u pucnjavi ranjeno pet osoba, među njima i 17-godišnjak koji je u kritičnom stanju.
Predsednik SAD Donald Tramp zapretio je guverneru Ilinoisa Džej-Biju Prikeru da "mora da sredi Čikago ili ćemo mi doći", aludirajući na moguću intervenciju savezne vlasti.
Takođe je najavljeno pojačano prisustvo federalnih agenata u gradu, uključujući imigracione službe.
Gradonačelnik Čikaga Brandon Džonson potpisao je izvršnu naredbu kojom naređuje da gradske službe ne sarađuju sa saveznim vlastima kada "prekorače ovlašćenja", optuživši Trampovu administraciju za impulsivne i nepredvidive poteze.
Prema podacima Laboratorije za kriminalistiku Univerziteta u Čikagu, iako je ukupna stopa nasilnog kriminala u Čikagu u opadanju, razlike među kvartovima su ogromne.
Neka naselja imaju i do 68 puta više ubistava nego ona sa najnižom stopom kriminala, a u 2024. godini godini u Čikagu su zabeležena 573 ubistva, što je najviše od svih američkih gradova.
(Tanjug)
