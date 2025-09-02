OKONČANJE RATA U UKRAJINI: Rubio razgovarao sa francuskim kolegom
AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio razgovarao je danas telefonom sa francuskim ministrom spoljnih poslova Žan Noel Baroom o daljoj saradnji SAD i Francuske na diplomatskim naporima da se okonča rat u Ukrajini.
Oni su ukazali da je neophodno rešenje putem pregovora koje bi uključivalo mere za trajan mir, saopštio je Stejt department.
-Rubio je ponovio snažno protivljenje SAD bilo kakvom jednostranom priznanju palestinske države, navodeći da bi takav potez predstavljao nagradu za Hamas zbog napada 7. oktobra i otežao pregovore za oslobađanje talaca, navodi se u saopštenju.
Rubio i Baro su razmotrili i situaciju u Iranu, Sudanu i Demokratskoj Republici Kongo, dodaje se u saopštenju.
(Tanjug)
BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori
Preporučujemo
(MAPA) STRATEŠKI GRAD PRED PADOM Ruske snage u centru Pokrovska: Odbrana VSU pred slomom
02. 09. 2025. u 21:00
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)