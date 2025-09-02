OKONČANJE RATA U UKRAJINI: Rubio razgovarao sa francuskim kolegom

AMERIČKI državni sekretar Marko Rubio razgovarao je danas telefonom sa francuskim ministrom spoljnih poslova Žan Noel Baroom o daljoj saradnji SAD i Francuske na diplomatskim naporima da se okonča rat u Ukrajini.

Foto: Tanjug

Oni su ukazali da je neophodno rešenje putem pregovora koje bi uključivalo mere za trajan mir, saopštio je Stejt department.

-Rubio je ponovio snažno protivljenje SAD bilo kakvom jednostranom priznanju palestinske države, navodeći da bi takav potez predstavljao nagradu za Hamas zbog napada 7. oktobra i otežao pregovore za oslobađanje talaca, navodi se u saopštenju.

Rubio i Baro su razmotrili i situaciju u Iranu, Sudanu i Demokratskoj Republici Kongo, dodaje se u saopštenju.

(Tanjug)

