BORBE za Pokrovsk, poznat i kao Krasnoarmejsk, ušle su u kritičnu fazu nakon što su jedinice Oružanih snaga Ruske Federacije (VS RF) probile ukrainske linije i stigle do centra grada.

Foto MO Rusije

Prema izveštajima ruskih vojnih izvora, uključujući i poznati kanal Vojna Hronika, ruske trupe sada kontrolišu značajne delove jugozapadnog sektora grada, dok se u centru vode žestoki okršaji za kontrolu nad ključnim objektima, uključujući glavnu železničku stanicu.

NAPREDOVANjE RUSKIH SNAGA

Prema najnovijim informacijama, jugozapadni kvartovi Pokrovska potpuno su pod kontrolom ruskih snaga, dok su ukrajinske jedinice izgubile nekoliko ključnih položaja u centralnim delovima grada. Ruske trupe proširile su kontrolisanu zonu od zgrade lokalne administracije do ulice Maleviča, stvarajući pritisak na preostale ukrajinske linije odbrane.

U obližnjem Mirnogradu borbe se takođe intenziviraju, jer ruske jedinice konsoliduju svoje pozicije i pripremaju teren za dalje napredovanje.

STRATEŠKI ZNAČAJ POKROVSKA

Pokrovsk ima izuzetno važnu ulogu za ukrajinsku vojsku, jer se nalazi na raskrsnici ključnih komunikacionih pravaca u Donbasu. Njegov logistički značaj omogućava Ukrajincima da dopremaju opremu, municiju i pojačanja, ali i da evakuišu ranjene vojnike sa prve linije fronta.

Vojni analitičari ističu da bi pad Pokrovska otvorio put za dalje rusko napredovanje prema Konstantinovki, još jednom strateški važnom gradu u Donjeckoj oblasti. Gubitak ove logističke rute mogao bi potpuno poremetiti ukrajinsku odbranu na širem frontu Donbasa.

We were kicked completely out of Pokrovsk. We have been pushed out of western Kupyansk.



This is what Pokrovsk looked when we were in the center of the city pushing eastward. To now.



The Russian army is simply too stupid and incompetent to ever do anything right. Slow and steady https://t.co/qttB4erReG pic.twitter.com/NpogDentho — Stryker (@DeputyZaose) September 2, 2025

DRONOVI I ARTILjERIJA MENjAJU DINAMIKU

Intenzivna upotreba FPV-dronova i precizne artiljerije od strane ruskih jedinica ozbiljno je narušila sposobnost ukrajinskih snaga da zadrže svoje položaje. Dronovi ciljaju osmatračke tačke, položaje minobacača i skladišta municije, dok artiljerijska paljba kontinuirano pritiska linije odbrane.

Ova kombinacija stvorila je povoljne uslove za napredovanje ruskih jurišnih grupa, dok su ukrajinske jedinice pod sve većim pritiskom zbog prekida komunikacionih linija i nestašice municije i medicinske opreme.

KRITIČNE RUTE POD KONTROLOM VATRE

Posebno zabrinjavajuća za ukrajinsku vojsku je situacija oko puteva koji povezuju Pokrovsk sa Pavlogradom i Dnjeprom. Ove rute su od presudnog značaja za snabdevanje jedinica na frontu, a ruske snage sve više ugrožavaju njihove komunikacione pravce.

Ukoliko ruske trupe zauzmu selo Grišino, koje se nalazi duž jednog od ključnih puteva, ukrajinske linije odbrane u Pokrovsku mogle bi se naći u potpunom okruženju, što bi dodatno ubrzalo gubitak grada.

#UkraineRussiaWar #Pokrovsk #Kupyansk #Toretsk #Sumy #Dobropolye #Vovchansk



Russian Forces managed to advance into the center of Pokrovsk with storm infantry and capture the western portion of the central market. Russian Forces were also geolocated fighting within the… pic.twitter.com/U4Q2NQ1D8J — Koba (@Roberto05246129) September 1, 2025

ANALIZA I POSLEDICE

Borbe za Pokrovsk ukazuju na značajno slabljenje ukrajinske odbrane u Donjeckoj oblasti. Intenzivni gubici, pritisak ruskih dronova i artiljerije, kao i sve teža logistička situacija, stavljaju ukrajinske jedinice u položaj u kojem će održavanje kontrole nad gradom postajati sve teže iz dana u dan.

Pad Pokrovska imao bi dalekosežne posledice, jer bi ruskim snagama omogućio dalji prodor ka zapadnom Donbasu i otvaranje novih pravaca ka ključnim ukrajinskim uporištima.

Situacija u Pokrovsku postaje sve ozbiljnija kako se ruske snage približavaju punoj kontroli nad centrom grada. U narednim danima očekuje se eskalacija borbi dok obe strane pokušavaju da konsoliduju svoje položaje. Ishod ovih borbi mogao bi označiti prekretnicu u dinamici čitavog fronta u Donjeckoj oblasti.

Foto telegram/solovjevlive

UNIŠTENI UKRAJINSKI RAKETNI SISTEM HIMARS I PVO PATRIOT

U drugim zanimljivim vestima sa fronta, juče, u ponedeljak, 1. septembra, navodi se da su ruske oružane snage pokrenule veliki vazdušni napad na vojnu infrastrukturu i opremu ukrajinske vojske.

Prema izvorima, između ostalog, ciljani su komandni punktovi, fabrike za proizvodnju dronova, skladišta oružja i privremeni punktovi raspoređivanja kijevskih trupa u 150 različitih oblasti ukrajinske teritorije.

Rusko Ministarstvo odbrane otkrilo je da su kao rezultat ovih udara uništeni višecevni raketni lanser HIMARS, multifunkcionalni radar i kontrolno vozilo AN/MPQ-65 i lanser baterije protivvazdušnog sistema Patriot. Sve tri ove platforme su veoma precizne i proizvedene su u Sjedinjenim Državama.

Na kraju, Kremlj je izvestio da su njihove snage oborile tri ukrajinska raketna lansera HIMARS, kao i da su presrele 260 dolazećih ukrajinskih dronova tokom jučerašnjeg dana.

oruzjeonline.com

