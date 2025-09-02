ZEMLjE NATO-a već su kupile od Sjedinjenih Američkih Država ubojito i odbrambeno oružje za Ukrajinu u vrednosti od dve milijarde dolara u okviru inicijative PURL (Lista prioritetnih potreba Ukrajine), izjavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rute na konferenciji za medije u Luksemburgu.

Prema rečima ukrajinskog ministra odbrane Denisa Šmigalja, SAD i NATO su pokrenuli novi mehanizam podrške Ukrajini kroz inicijativu PURL (Lista prioritetnih potreba Ukrajine). Cilj ovog mehanizma je da se Ukrajini obezbede brze isporuke protivraketnih sistema i naoružanja, koje je u velikim količinama dostupno u SAD.

Nakon toga, američki ministar finansija Skot Besent izjavio je da Sjedinjene Države prodaju oružje evropskim zemljama za potrebe Kijeva sa maržom od 10 odsto.

Prema rečima predsednika SAD Donalda Trampa, Sjedinjene Države i Evropska unija dogovorile su se o slanju američkog oružja Kijevu, pri čemu će troškove snositi Evropa. Isporuke će obuhvatati i sisteme „patriot“, a ne samo rakete.

Rusija smatra da slanje oružja kijevskom režimu ne vodi ka postizanju mirnog rešenja sukoba, naprotiv, podstiče nastavak borbenih dejstava.

Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov istakao je da će svaki teret koji sadrži oružje za Ukrajinu postati legitimna meta za Rusiju. U Kremlju su izjavili da naoružavanje Ukrajine od strane Zapada ne doprinosi pregovorima i da će imati negativne posledice.

(Sputnjik)

